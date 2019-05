Matrimonio al capolinea tra William e Kate, la nuove indiscrezione: duchessa ignorata e trattata come un’inserviente

Si fanno sempre più insistenti le voci che vedono il matrimonio dei Duchi di Cambridge al capolinea, ma le indiscrezioni che sono arrivate in questi ultimi giorni, dipingerebbero una situazione ancora più pesante di quella che in molti avevano già sospettato. Mentre nelle settimane scorse girava la voce che il Principe William avesse tradito la moglie Katie quando era incinta del loro terzo figlio, ad essere commentati sono ora i suoi atteggiamenti nei confronti della Duchessa all’interno della vita familiare.

Il primo a parlare degli atteggiamenti poco affettuosi di William, è stato il biografo inglese Andrew Morton, all’interno del suo libro “William and Catherine: Their Story Hardcover“. Il giornalista e scrittore britannico è famoso per aver scritto le biografie di molti personaggi reali e famosi, venendo contestato ripetutamente per i suoi contenuti spesso troppo privati. Morton ha anche reso pubblica al mondo la vera storia di Lady Diana, ed ora si è occupato del figlio William.

Tra le righe dedicate alla vita coniugale dei Duchi di Cambridge, si afferma che il Principe William non solo non presti attenzione alla moglie, ma che la tratti come una vera e propria inserviente. Katie Middleton infatti, verrebbe completamente ignorata dal marito, soprattutto se in comagnia di altre persone.

Un’immagine impeccabile che nasconde sofferenza

Nonostante continuino ad arrivare insistenti voci sulla crisi matrimoniale, i due coniugi continuano ad apparire l’uno al fianco dell’altro in modo affiatato, ed in compagnia dei loro tre figli: George, Charlotte e Louis. Dietro a questa apparenza che in molti affermano essere solo un’immagine di copertura, Katie viene descritta come una moglie triste e sola.

A complicare la situazione è la presenza dei molti che fin dall’inizio vedevano la coppia William-Katie come qualcosa che non avrebbe mai potuto funzionare, e che di fronte a queste indiscrezioni aspettano solo l’annuncio ufficiale della loro rottura.