Matrimonio al capolinea per Brian Austin Green e Megan Fox

E’ terminata la relazione tra Megan Fox e Brian Austin Green. A confermare la notizia è stato lo stesso attore. Green ha rivelato che il rapporto con la moglie è cambiato alla fine dello scorso anno quando la giovane attrice si è recata in Portorico per girare il film “Midnight in the Switchgrass”.

Una volta tornata a casa dal set Megan ha confessato al marito che durante il periodo nel quale era fuori e lavorava da sola si è sentita più simile a se stessa e ha pensato di voler continuare a provare quella sensazione. Brian si è subito arrabbiato, ma alla fine ha compreso le ragioni della moglie e insieme hanno deciso di separarsi per un pò.

Riguardo alle voci di una possibile relazione tra Megan Fox e il rapper e attore Machine Gun Kelly, con cui l’attrice aveva girato il film ed era stata fotografata in macchina, Brian ha dichiarato: “Non l’ho mai incontrato, ma Megan e io abbiamo parlato di lui. Mi ha detto che è un ragazzo davvero gentile e sincero. Mi fido del suo giudizio. Ha sempre avuto un buon giudizio“.

L’attore ha poi agginto di non volere che questo ragazzo venga diffamato perché nessuno ha fatto niente di male, dato che non si stanno separando per un tradimento. Riguardo alla famiglia che ha costruito con Megan Green dichiara che ciò che hanno costruito è davvero bello e speciale: “Abbiamo deciso di assicurarci di non perderlo. Saremo sempre un fronte unito per i bambini. Faremo vacanze in famiglia“.

Dichiara infine di avere un senso di rimorso dentro, non vuole avere un cattivo rapporto con Megan, dato che lei è stata la sua migliore amica per 15 anni e non vuole perderla. I due giovani attori si erano sposati nel 2010 e dalla loro unione sono nati tre figli, Noah Shannon Green, nel 2012, Bodhi Ransom Green, nel 2014, Journey River Green, nel 2016. Non è la prima volta che viene annunciata una separazione, già nel 2015 si erano lasciati per poi tornare insieme poco dopo.