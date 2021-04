Matilde Brandi parla di alcuni naufraghi e si propone per far parte de "L’isola dei famosi": "Parteciperei volentieri"

La quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi insieme ai suoi tre opinionisti, sta andando avanti a gonfie vele. Gli ascolti, nonostante un piccolo calo nell’ultima puntata, stanno andando piuttosto bene, anche se i problemi non mancano.

Infatti gli autori hanno dovuto assistere già ad alcuni ritiri di personaggi importanti, tra cui Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. Ovviamente a Mediaset si sta lavorando già all’ingresso di nuovi vip, e secondo le ultime indiscrezioni di Gabriele Parpiglia che scrive sul sito “Giornalettismo” nelle prossime settimane dovrebbe sbarcare in Honduras Ignazio Moser.

Matilde Brandi si propone per “L’isola dei famosi”

La showgirl Matilde Brandi è stata una delle concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, reality condotto da Alfonso Signorini. Nonostante sia uscita nel giro di pochi mesi dalla casa, Matilde viene ricordata ancora con molto affetto dai telespettatori da casa.

E nei prossimi mesi potrebbero esserci delle novità sul suo futuro, siccome intervistata “Casa Chi“, format lanciato proprio da Alfonso Signorini sulle pagine Instagram del settimanale, non esclude una sua partecipazione a “L’isola dei famosi”: “Le mie figlie hanno ormai 15 anni e ormai pensano ai maschi, ai fidanzati… L’Isola è un bel reality da fare, tosto sicuramente ma mi piacerebbe, partirei volentieri”.

Matilde ha poi parlato di due partecipanti al reality: Akash Kumar e Awed. Nonostante il modello indiano non sia rimasto per molto tempo a “L’isola dei famosi” sta facendo parlare di se per via di alcuni attacchi nei confronti di Tommaso Zorzi e anche verso la conduttrice Ilary Blasi, in cui l’accusa di essere conosciuta solamente per essere la moglie di Francesco Totti.

La Brandi però ci tiene a spezzare una lancia a favore di Kumar: “Alla fine mi è dispiaciuto molto che sia uscito. Non doveva uscire”. Si schiera anche dalla parte di Awed, protagonista di uno scontro con Vera Gemma: “Lui è stato incompreso, poverino, volevo stare lì ad abbracciarlo, è così carino, poi non lo so magari è un mio modo di vedere”.