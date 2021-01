Matilde Brandi lancia una frecciatina a Maria Teresa Ruta: "Le rimangono soltanto i suoi fornelli"

I rapporti tra Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta, concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini insieme ai suoi opinionisti Antonella Elia e Pupo, sono stati complessi sin da subito. Nel corso delle settimane poi è stata svelata la causa sul motivo delle varie incomprensioni tra le due donne della Casa.

Dopo l’ennesimo litigio avvenuto in passato, Maria Teresa Ruta ha dichiarato in confessionale che i motivi dietro ai loro battibecchi è di carattere professionale: “Forse le ho portato via un lavoro, ma non è colpa mia. Lei ha avuto la sua chance, non è piaciuto come ha condotto il programma e hanno chiamato me”.

La frecciatina di Matilde Brandi a Maria Teresa Ruta

La notizia del possibile scippo professionale ha sconvolto praticamente il pubblico, ma Matilde Brandi ha sempre smentito che dietro a questo astio ci sarebbe questo motivo. Nonostante la sua eliminazione l’ex co-conduttrice dello Zecchino d’oro non si è mai tirata indietro con le freccatine nei confronti di Maria Teresa Ruta e dallo studio ha continuato a farsi sentire.

Intanto, dopo la puntata del GF Vip andata in onda nella giornata del 26 gennaio, Matilde Brandi è ritornata nuovamente sulla questione lavorativa pubblicando una foto con Guenda Goria rivelando: “Mi farebbe piacere far sapere a Maria Teresa Ruta che io e Guenda ci siamo scoperte… e tranquillizzarla che il produttore del ‘famoso programma’ (visto che ne parla sempre) mi ha affidato un nuovo format stile varietà che mi somiglia di più. A MTR rimangono i suoi amati fornelli”.

Il post è diventato immediatamente virale su Twitter, superando in poche ore 400 like ed i 200 commenti. Quasi tutti comunque si sono schierati con Maria Teresa Ruta, che in queste settimane è riuscita a conquistare il cuore del pubblico da Casa grazie al suo carattere.