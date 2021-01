Matilde Brandi confessa a Di Più: "Io e mio marito vivevamo in case separate, lui si divertiva"

Dopo le lacrime versate nel salotto di “Verissimo” due settimane fa, Matilde Brandi è tornata a parlare della separazione dall’ormai ex compagno, il commercialista romano Marco Costantini. I due stavano insieme da quasi vent’anni (non si sono mai sposati, nonostante lei abbia sempre dichiarato di volerlo) e hanno due avuto due figlie, le gemelle sedicenni Aurora e Sofia, con cui la Brandi ha posato diverse volte per le copertine dei più famosi settimanali italiani.

E proprio a uno di questi settimanali, “Di Più”, Matilde Brandi ha rilasciato un’intervista nella quale rivela ulteriori dettagli in merito al rapporto col marito. Un rapporto che quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 5 era già in crisi, come la ballerina ha dichiarato da Silvia Toffanin, ma che nonostante tutto lei sperava di poter ricucire, tenendo unita la famiglia. E invece una volta uscita dalla Casa di Cinecittà, l’amara sorpresa: Marco Costantini l’ha lasciata e la Brandi si è detta convinta che abbia già un’altra donna.

Matilde Brandi fa una confessione dolorosa: da tempo lei e l’ex compagno non vivevano insieme

Anche perché – come l’ex primadonna del Bagaglino ha confessato proprio nell’intervista a “Di Più” – non sarebbe certo la prima volta che l’uomo la tradisce. Senza più reticenze, Matilde Brandi ha spiegato che a causa dei continui alti e bassi del loro rapporto, da cinque anni lei e Marco Costantini non vivevano più sotto lo stesso tetto. Non solo, perché l’uomo non teneva certo un comportamento impeccabile.

O meglio, ha confessato l’ex gieffina, “faceva il bravo” solo nei periodi in cui tra di loro filava tutto liscio. Viceversa, non appena litigavano, lui andava a divertirsi con le altre. “Quando ci lasciavamo, durante i nostri periodi di crisi, lui frequentava altre donne” ha ammesso la Brandi, che evidentemente negli anni ha sempre tollerato queste mancanze di rispetto nella speranza di rimettere in sesto il loro rapporto una volta per tutte.

Lasciata per messaggio, senza neanche una spiegazione faccia a faccia (come rivelato a “Verissimo”), ripetutamente tradita, la ballerina ha spiegato a “Di Più” di sentirsi ancora più umiliata da fatto che ora lui abbia un’altra. E si tratterebbe di una ragazza di trent’anni, dunque molto più giovane di Matilde, che ne ha cinquanta, e dello stesso Costantini, suo coetaneo. “Un’altra donna ce l’ha di sicuro” ha confermato, specificando di essere molto arrabbiata anche con lei. Perché: “Non è corretto frequentare il compagno di un’altra. Io non lo avrei fatto”.