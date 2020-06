Massimo Giletti su Barbara D’Urso: "Perde di qualità”

Lunga intervista rilasciata da Massimo Giletti, noto conduttore del programma di La7 “Non è l’arena“, al Corriere della Sera. Giletti si confessa a 360°, aggiungendo anche alcuni giudizi sui suoi colleghi e principali competitori, ovvero Fabio Fazio e Barbara D’urso. Iniziando proprio dalla regina dei salotti del gossip, Giletti ha più volte confermato che la donna è ormai una vera miniera d’oro per l’azienda Mediaset, capace di portare avanti, con enorme successo, anche più programmi contemporaneamente.

Nonostante le parole di lode però, Giletti ha comunque fatto un piccolo appunto, una frecciatina nei confronti di Carmelita. Infatti a tal proposito, durante la sua intervista, ha dichiarato. “E’ un tesoro di Mediaset, è una stacanovista straordinaria, il problema è che se fai tanta quantità inevitabilmente perdi di qualità“. Si passa poi a Fazio, secondo Giletti forse il motivo principale per il quale ha deciso di cambiare l’orario della messa in onda del suo programma domenicale, proprio per sfidare il padrone di casa di “Che tempo che fa“.

Da sempre infatti è noto che Fazio conduce il suo programma la domenica sera, quasi monopolizzando lo share domenicale, tanto che qualsiasi tipo di programma proposto dalle altre reti, viene comunque battuto da quello di Fazio. Ma a questo giro Giletti non ci sta, accettando la sfida e proponendo il suo programma proprio in contemporanea a quello di Fazio.

Giletti infatti aggiunge: “Mi sono sempre piaciute le sfide difficili, anche Cairo disse che era una follia, ma io scelsi la domenica perchè volevo misurarmi con Fazio…“; ovviamente è stata immensa la soddisfazione di Giletti e di La7, quando erano riusciti nell’impresa di superare, in termini di share, il programma della Rai: “Quando portai La7 al 13% di share e battemmo Rai1 fu una soddisfazione enorme“.

Giletti in ultimo parla ancora di Fabio Fazio: “Ha tantissimi meriti e un modo di fare Tv diverso dal mio: io faccio inchieste, lui fa intrattenimento“, ed aggiunge che trova sempre molto stimolante avere l’opportunità di misurarsi con i numeri uno della conduzione, come in questo caso Fazio e D’Urso.