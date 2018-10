Massimo Giletti parla di Antonella Clerici e svela: "Per me è stata una donna importante"

Massimo Giletti ha voluto parlare della sua bellissima love story con la conduttrice Antonella Clerici attraverso un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore ha da poco ripreso il timone del programma ‘Non è l’Arena’, in onda su La7 tutte le domeniche e del quale sembra esserne molto fiero.

“Il legame con la tv è così profondo e intenso che è difficile concedermi altre emozioni” ha infatti raccontato il conduttore tv. Giletti che ad oggi è single ha spiegato che tutta la sua vita è concentrata sul lavoro ma non è detto che prima o poi possa incontrare la donna giusta visto che ha avuto moltissime relazioni importanti e tra queste anche quella con Antonellina Clerici.

I due conduttori infatti sono legati da una profonda amicizia e, alcuni anni fa, sono stati insieme per poco meno di un anno. Una relazione che però sembra aver lasciato il segno nel cuore di Giletti che oggi lo ricorda come un amore intenso e un sentimento cresciuto a poco a poco ma che ha lasciato un dolce ricordo.

“Per me è stata una donna importante” ha infatti ammesso Giletti che non ha mai nascosto di aver provato un profondissimo affetto nei confronti dell’ex conduttrice de ‘La Prova del cuoco’. La Clerici, invece, è stata sempre un po’ più riservata sui suoi sentimenti descrivendo la sua love story come un’affettuosa amicizia dal momento che secondo lei Giletti è uno scapolone impenitente.

Pur essendo passato a La7 da due anni, il conduttore non sembra ancora aver dimenticato i suoi esordi e il suo lavoro in Rai. “Conosco tutti i meandri di quella azienda in cui sono cresciuto. La Rai è stata la proiezione di un sogno che coltivavo da ragazzo” ha infatti concluso il conduttore che tiene fortemente al suo programma L’Arena descrivendolo addirittura come ‘una costruzione faticosa di percorsi e storie’.