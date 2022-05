Massimo Giletti e le dichiarazioni shock sulla ex Alessandra Moretti. Lei tuona: "Lo denuncio, è violenza"

Ascolta questo articolo

Potrebbe costare molto cara a Massimo Giletti l’intervista rilasciata ieri al quotidiano “Il Corriere della Sera”. Tra le altre cose, infatti, il conduttore di “Non è l’Arena”, iconico programma in onda su La7, ha parlato dell’ex compagna, l’europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti. E quello che ha detto ha mandato su tutte le furie la donna, la quale non si è limitata a rispondere a muso duro, ma ha anche dichiarato di avere intenzione di adire le vie legali.

Ma cos’à detto di così grave Massimo Giletti? Alla domanda se sia rimasto in contatto con le sue ex, il conduttore ha risposto orgogliosamente di sì, e che per lui è una grande soddisfazione quando gli dicono che è meglio dell’attuale compagno. Poi il giornalista gli ha chiesto nello specifico di Alessandra Moretti, e Giletti ha dichiarato convinto: “È ancora innamorata di me, forse in parte anche io”, affermando che anche se è finita, nutre un certo affetto per lei, perché ha lottato e ha cresciuto i suoi figli da sola.

Massimo Giletti denunciato da Alessandro Moretti: lo sfogo amaro dell’europarlamentare PD

Queste dichiarazioni hanno mandato su tutte le furie Alessandra Moretti. Sui suoi social, l’europarlamentare ha dichiarato che ci sono molti modi di fare violenza a una donna, e che la violenza non è solo quella fisica, la più evidente. Violenza è anche mettere in piazza il privato di una donna, screditarla e infangarla in maniera subdola e manipolatoria, ha proseguito la Moretti, proprio come ha fatto il suo ex compagno, che ha tirato in ballo anche i figli, che contrariamente a quanto sostiene Giletti, sono stati cresciuti anche dai padri.

Ed è per questo motivo – nonché per tutelare i suoi figli – che l’europarlamentare PD si è detta determinata a sporgere denuncia contro Massimo Giletti, affinché episodi del genere non si ripetano più, non solo nei suoi confronti, ma nei confronti di qualsiasi donna.

“Denuncerò come faccio ogni volta che ho subito insulti e violenze”, sono state le sue parole, “ma in questo caso lo faccio per tutelare i miei figli che non possono essere sbattuti sul giornale invadendo la loro sfera privata”.