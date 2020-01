Massimo Giletti, dopo la morte del padre rompe il silenzio con un messaggio

Il nuovo anno non è inizato nel migliore dei modi per Massimo Giletti, l’uomo infatti ha subito la perdita del padre che dopo qualche giorno di ricovero in Ospedale si è spento il 4 gennaio a 90 anni. Emilio Giletti, questo è il nome del padre del giornalista, era un noto imprenditore piemontese molto attaccato al suo lavoro tanto che lo stesso Massimo in un’intevista dopo la scomparsa del genitore ha svelato che il padre fino a pochi giorni prima era in azienda.

Massimo Giletti da quel giorno è stato inondato da messaggi di cordoglio e affetto ed adesso ha risposto con un video, in cui appare triste e provato, di ringraziamento. Domenica prossima, 12 gennaio, infatti tornerà in tv con il suo Non è L’ Arena e sui social del programma ne ha approfittato per ringraziare i tanti che gli sono stati vicino in questi giorni.

Nello specifico Massimo Giletti ha iniziato il suo discorso spiegando che è difficile abituarsi all’idea che una persona cara non c’è più affermando: “Non si è mai pronti quando se ne va via una persona cara, anche se mio padre aveva 90 anni…”. Il conduttore in seguito ha ringraziato tutti per tantissimi i messaggi ricevuti, che essendo talmente tanti appunto ha pensato di usare i social, nello specifico Instagram, per poter rispondere a tutti prima.

Inoltre il conduttore ha concluso ringraziando tutti coloro che con un semplice messaggio hanno cercato di consolarlo dopo il lutto subito: “Grazie di cuore, grazie davvero perché sentir vicino tante persone in un momento delicato e terribile della vita è un aiuto fondamentale. Grazie”.

Dopo i ringraziamenti infine, Massimo Giletti ha pubblicato un altro video, anche lì visibilmente provato, in cui annunciava tutti gli argomenti che avrebbe affrontato in puntata tra cui il noto caso delle sorelle Napoli che si sono viste occupate gran parte dei loro terreni.