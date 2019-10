Massimo Giletti critica il modo di fare informazione di Barbara D’Urso

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Da domenica 29 settembre diventerà ancora più interessante la situazione per quanto riguarda la gara degli ascolti, in quanto ci sono tre programmi differenti che raccontano in maniera diversa tematiche a volte comuni. Sarà il pubblico sovrano a decidere chi avrà la meglio tra tre trasmissioni imperdibili, come "Che Tempo Che Fa", "Non E' La D'Urso Live" e "Non E' L'Arena".