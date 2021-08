Massimo Ciavarro, svaligiata dai ladri la casa a Roma

Con l’arrivo dell’estate giunge sempre il caldo, il sole e le belle giornate. In molti, personaggi famosi e non, sono intenti e quasi fibrillanti nel lasciare le città, sempre più calde e deserte, alla ricerca di posti tranquilli in cui poter ricercare il tanto desiderato e agognato refrigerio e relax. Tutto molto bello, ma questo purtroppo rende facile la vita dei famosi ladri d’appartamento.

Immancabilmente infatti, con l’arrivo dell’estate, complice anche l’esodo dalle città, i ladri non perdono occasione nell’individuare ville ed appartamenti promettenti, in grado di poter fare il colpo. Ed è quello che è accaduto in queste ore al noto attore ed ex naufrago de “L’isola dei famosi”, Massimo Ciavarro.

Massimo Ciavarro, l’appartamento svaligiato

In queste ore l’attore è stato contattato dalle forze dell’ordine, informando che è stata effettuata nella scorsa notte un’effrazione presso il suo appartamento a Roma. Per adesso non si conosco ancora le dinamiche precise, ma stando a quanto riportato da “Fanpage.it” pare che i ladri abbiano agito quasi indisturbato, grazie anche al quartiere in cui vive Ciavarro, regnava nella solitudine più totale, dato che molti residenti sono partiti per le vacanze.

Ecco quanto riportato dal sito: “Se l’allarme principale non è suonato, ce ne sarebbe stato un altro collegato all’abitazione del domestico, che alle 4.20 di notte si è recato sul posto e ha chiamato immediatamente la polizia. È intervenuta una pattuglia del commissariato Ponte Milvio, che ha preso contatto con Ciavarro e sta ora compiendo le opportune indagini“.

Purtroppo questo periodo è molto pericoloso dal punto di vista dei furti; solo pochi mesi fa infatti si raccontava la vicenda del noto giocatore Alessandro Matri, il quale racconto il furto a casa dei suoi genitori, riportando persino un messaggio destinato al ladro: “Caro ladro che oggi sei entrato in casa dei miei genitori, tra le cose che ti sei preso ce ne è una che per te avrà sicuramente un valore relativamente economico. Ma per me ha un valore affettivo ed è la maglietta del Milan del mio esordio in Serie A“.