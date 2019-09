Massimo Boldi ritrova la felicità con una nuova e giovane compagna

Massimo Boldi ha ritrovato l’amore grazie a Federica Fornarciari. L’attore, dopo un periodo turbolento accanto all’ex compagna Loredana De Nardis, ora ha ritrovato la serenità che tanto gli mancava. Parole dolci quelle che usa per annunciare questa nuova unione: “Di lei mi piace la sua testa, come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene”.

Ricordiamo che nel 2004 Boldi ha perso la moglie, Marisa Selo, a causa di un tumore che non le ha lasciato scampo. Erano sposati dal 1973 e dal loro amore sono nate tre figlie: Micaela, Manuela e Marta. Ora sembra davvero essere arrivata la persona giusta per lui.

Massimo Boldi ha ritrovato l’amore

Infatti, orgoglioso della sua nuova conquista 40enne, quindi di 34 anni più giovane di lui, ha trasformato questo suo amore in un rapporto molto social, infatti ama postare foto con lei sul suo profilo Instagram.

La confessione ufficiale avviene durante la puntata di “Vieni da me” del 9 settembre. Anche se Boldi non rivela il nome completo della donna, limitandosi a chiamarla Irene, il sito FanPage.it avanza l’ipotesi che possa trattarsi proprio di Irene Federica Fornaciari, che appare spesso con lui nelle foto su Facebook e, i più attenti, l’hanno notata tra il pubblico della trasmissione.

Ecco chi è la nuova compagna di Massimo Boldi

Di lei si sa che è toscana, 40 anni e possiede un negozio di abbigliamento e gioielli a Lucca, dove risiede e dove, poco tempo fa, è stata fotografata con Boldi che, su Instagram, ha commentato la foto definendola: “Deliziosa creatura“, a riprova di quanto questo rapporto ancora agli inizi, abbia già un’importanza notevole per l’attore.

Infine, l’amaro ricordo di Loredana De Nardis, con la quale aveva cercato di rimettersi in piedi dopo la morte della moglie. La loro storia è rovinosamente finita quando lei ha intrapreso una nuova relazione con un altro uomo: “Io a Loredana avevo dato tutto. Beni materiali, regali di ogni tipo, da macchine a vestiti costosi. L’ho fatta debuttare come attrice, facendola scrittura per dieci film. Ma soprattutto le ho dato tanto amore”, aveva dichiarato con molto rammarico subito dopo la rottura, rivelando, inoltre, che se è riuscito ad uscire da quel momento buio è stato solo per merito dell’amico Christian De Sica che gli è stato molto vicino “come solo un amico sa fare”.