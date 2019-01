Massimo Boldi pubblica una foto di Chiara Ferragni e le fa una strana proposta

Sembra che il social network Instagram sia diventato il luogo per avanzare inconsuete proposte lavorative. Esiste l’eventualità che Chiara Ferragni possa, nell’immediato futuro, accrescere la propria popolarità grazie ad un cinepanettone. L’attore 73enne Massimo Boldi ha pensato bene di inoltrare un’esplicita proposta alla più famosa web influencer italiana. È partita proprio dal comico lombardo l’iniziativa di coinvolgere la moglie di Fedez in uno dei suoi film di Natale.

Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Massimo Boldi ha condiviso una recente foto di Chiara Ferragni. Lo scatto fotografico in questione ritrae la 31enne cremonese, strizzata in un abitino nero molto audace, il quale lascia decisamente intravedere i fianchi della influencer. Come didascalia una proposta inconsueta e spiazzante: “Chissà se Chiara Ferragni avrebbe tempo e voglia di fare il film di Natale con Massimo Boldi…”, parlando di sè in terza persona.

Un modo decisamente insolito di fare una proposta lavorativa. Un quesito a tal punto inverosimile da aver suscitato dubbi, perplessità e risate tra i 227 mila followers di Massimo Boldi. Che il 73enne sia stufo delle solite attrici, ingaggiate per girare i propri pittoreschi film natalizi? Questo non ci è dato sapere. Resta da capire se l’attore sia stato sarcastico e in vena di provocare.

Al momento attuale la moglie di Fedez non ha ancora replicato al suddetto post di Massimo Boldi, ma in compenso Valeria Marini ha pensato bene di intervenire, cliccando sulla foto e regalando un bel “mi piace” al singolare post dell’attore. Nel frattempo il pettegolo popolo del web si è messo comodo in attesa di interessanti botta e risposta di pubblico dominio.

L’eterea web influencer italiana reagirà positivamente al post social del ‘Cipollino’? Oppure avrà una reazione negativa, interpretando in chiave di lettura derisoria il post che la riguarda? Chissà, forse i coniugi Ferragnez – tanto coesi quanto permalosi – replicanno attraverso una delle loro plateali instagram story.