Massimo Boldi, paura per il comico che si schianta contro il guardrail: "Sono vivo per miracolo"

Il popolare attore comico Massimo Boldi è tornato alla ribalta della cronaca, non per le sue gag o esilaranti performance cinematografiche bensì per un grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto nei giorni scorsi, e a causa del quale ha rischiato di perdere la vita, facendo, quindi, preoccupare molto i fan.

L’estate 2019 poteva diventare per la famiglia Boldi una vera tragedia, a causa del sinistro autostradale accaduto all’attore, tanto amato dal pubblico televisivo italiano che per anni lo ha visto in coppia con Christian De Sica, nei cinepanettoni firmati dalla regia dei fratelli Vanzina, che tanto sono stati denigrati dai critici ed operatori del settore, e invece molto acclamati e seguiti dal pubblico, che ha apprezzato sin da subito quel genere cinematografico.

Le parole di Massimo Boldi dopo l’incidente

Stando a quanto riportato da Boldi, l’attore si trovava sulla sua autovettura lungo un tratto autostradale nei pressi di Grosseto direzione Roma, quando il veicolo ha improvvisamente sbandato andando ad infrangersi contro il guardrail. Intervistato dalla testata giornalistica “Il Tirreno”, Massimo ha commentato quanto accaduto, dicendo: “Sono vivo per miracolo” – quindi ha aggiunto – “me la sono vista davvero brutta“.

L’attore milanese ha continuato a raccontare che la presenza della barra di protezione ha fatto la differenza in questa circostanza, infatti ammette: “Sono vivo grazie al guardrail se non fosse stato lì a fermare la corsa dell’auto sulla quale viaggiavo, sarei morto“. Il racconto di Boldi ha fatto subito molto preoccupare i fan dell’attore, che però sono stati tranquillizzati da Boldi stesso. Sembra che a causare l’incidente sia stato un colpo di sonno.

Nonostante il forte impatto, Massimo non riportato ferite di rilievo, se non una grande paura, che non gli ha fatto certo perdere l’entusiasmo del suo viaggio. In questi giorni, l’attore si sta godendo dei momenti di meritato relax in Puglia, da dove manda dei frequenti video, pubblicati poi sul suo profilo Instagram.