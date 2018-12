Massimo Boldi, il comico senza freni rivela: "Esco con tante ragazze e uso il viagra"

Massimo Boldi, il celebre attore comico, è tornato a far parlare di sé non tanto per il ritorno alla recitazione in coppia con Christian De Sica – riformando così lo straordinario duo comico – ma anche per alcune dichiarazioni rese ai microfoni del programma “La Zanzara”, dove avrebbe parlato anche della sua vita privata.

Neanche qualche mese fa l’attore ha subito un deliatissimo intervento al cuore, cosa che ha affrontato sempre con l’immancabile sorriso sulle labbra. Ma nel corso dell’intervista ciò che ha fatto più scalpore sono state le dichiarazioni riguardanti la sua sfera sentimentale, che sembra essere piuttosto vivace e movimentata.

Massimo Boldi senza freni

Ai microfoni del programma radiofonico, l’attore milanese si è lasciato andare a delle confidenze molto particolari e piccanti che se da un lato hanno destato imbarazzo e sorpresa in tanti, dall’altro hanno confermato es attestato il fatto che l’amore in tarda età non solo è possibile ma lo si può vivere benissimo.

Dunque Massimo affronta con la solita spontaneità e l’ironia che lo contraddistingue un tema molto importante e delicato che coinvolge gli over, dichiarando che: “esco con tante ragazze e uso il viagra” – quindi ha aggiunto – “Farò la fine di Charlie Chaplin, finirò la carriera e la vita con una donna giovane“.

Stando alle indicazioni fornite dalla nota testata giornalistica de “Il Giornale”, Boldi frequneterebbe non una ma diverse persone, tanto che il comico ha commentato la cosa dicendo: “Un nutrito gruppo, una squadra di calcio“. Chissà se tanta vivacità sentimentale sia anche una reazione al dolore per la fine della sua recente relazione con Loredana De Nardis.

La donna infatti aveva tradito l’attore comico, rompendo così non solo una relazione importante, ma anche spezzando il cuore di Massimo Boldi, che ammette: “Sono ancora un po’ triste, ci contavo e invece mi ha fregato“. La vita continua e l’attore sembra proprio averla presa con filosofia ed ironia.