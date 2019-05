Massimo Boldi fotografato in compagnia di una ragazza di 41 anni più giovane

Il “Cipollino” della TV Italiana ha regalato sorrisi e divertimento a diverse generazioni, anche in coppia con l’amico e attore Christian De Sica. I due da pochi mesi hanno ritrovato l’armonia di un tempo, collaborando nuovamente nello scorso cinepattone. Dopo una pausa professionale durata tanti anni, dovuta ad una serie di dissapori che si erano creati nella coppia vincente dei film natalizi, sembra che i due siano tornati “Amici come prima“.

Questa volta a far parlare, però, non è l’imminente uscita di qualche film, bensì la sfera amorosa di uno dei due; sembra infatti che Massimo Boldi abbia ritrovato il sorriso e l’amore con una nuova partner, più giovane di lui di ben 41 anni. I due appaiono felici e spensierati insieme. La donna in questione si chiama Enrica Tarolla, imprenditrice romana che possiede un’agenzia attraverso la quale fornisce hostess e servizi per vari eventi.

Ad immortalare la nuova coppia sono stati i paparazzi del noto settimanale “Oggi“, che ritraggono Massimo Boldi e la sua nuova e giovane ragazza intenti a passeggiare per le strade di Milano. La coppia si concede più di una volta baci e tenere effusioni, mentre approfitta della piacevole passeggiata, facendo anche dello shopping; infatti lei entra in un negozio con l’intento di comprare un paio di scarpe.

I due si siedono al tavolino di un bar per uno spuntino veloce, per poi riprendere la loro passeggiata per Milano. Sembra che tale relazione vada avanti già da qualche mese, infatti si erano presentati insieme già allo scorso festival di Sanremo. Lei ha 32 anni compiuti e sembra perdutamente innamorata del noto attore. Sembra però che l’attore abbia recentemente smentito la relazione, sostenendo che tra i due ci sia solo un’innocente amicizia.

Tuttavia, a chi scrive sotto le foto che ritraggono i due insieme “Boldi non ti molla più” la Tarolla risponde con fare sprezzante e in maniera serena “Sono io che non mollo più lui“. L’imprenditrice romana arriva nella vita di Boldi dopo la fine della love story dell’attore con Loredana de Nardis, conclusa non proprio nel migliore dei modi; di fatto l’arrivo di Enrica è stato per Boldi un vero toccasana che gli ha fatto ritrovare il sorriso perduto.