Massimo Boldi: è rottura con Irene Fornaciari. I due erano prossimi alle nozze, parla l’attore

Massimo Boldi è senza dubbio uno degli attori comici più amati e apprezzati nel panorama cinematografico italiano. La coppia che per anni ha composto insieme a Christian De Sica, ha fatto sognare e divertire i numerosissimi fan, difatti i loro cinepanettoni erano i film natalizi italiani con l’incasso più alto al botteghino, in quel periodo dell’anno.

Se dal punto di vista professionale Boldi può vantare una carriera di tutto rispetto, da quello personale è stato colpito, anni fa, da un grave lutto, ovvero la morte della moglie Marisa. Di recente però Boldi era apparso felice e sereno accanto ad Irene Fornaciari, di 34 anni più giovane di lui (che non è la figlia del cantautore Zucchero) e addirittura i due avevano annunciato le nozze imminenti.

Adesso però le cose sembrano essere cambiate e addirittura la relazione tra Massimo e Irene è giunta al capolinea. A confessarlo è stato lo stesso attore che, intervistato dal settimanale “Oggi“, ha dichiarato di aver lasciato la Fornaciari perché il ricordo di sua moglie Marisa torna sempre forte e prepotente e ciò non gli da la possibilità di vivere sereno altre relazioni.

Insomma è stato Boldi a lasciare Irene e come lo stesso attore ha ammesso, lo ha fatto per onestà nei riguardi della donna. Massimo ha confermato che davvero ha pensato alle nozze con la Fornaciari e che addirittura aveva preso casa a Lucca, città d’origine di lei, per starle più vicino, ma il ritorno prepotente del ricordo della moglie gli ha fatto fare un passo indietro.

Difatti l’attore ha ammesso: “Sarei stato infinitamente egoista a continuare il rapporto, ho preferito chiudere, ma è stato un atto di onestà”. Massimo ha raccontato che in ogni donna che incontra cerca sempre un pò della sua Marisa e che questo da un lato è una croce e dall’altro una delizia: “Un dono, ma mi condanna a vivere nella continua nostalgia“.

L’attore ha poi confessato che i rapporti con la Fornaciari sono comunque rimasti buoni e che lui ci sarà sempre per lei, qualora dovesse averne bisogno. Insomma, nonostante tutto Massimo Boldi e Irene Fornaciari hanno comunque mantenuto un rapporto civile e si sono lasciati in pace e armonia, complimenti a loro.