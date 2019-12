Massimo Boldi e Irene Fornaciari vicini alle nozze

Non va di certo per il sottile la coppia composta da Irene Fornaciari e Massimo Boldi; nonostante la forte differenza di età (ben 34 anni), i due sembrano più innamorati che mai, tanto che pare che la coppia stia addirittura pensando di effettuare il grande passo del matrimonio.

Ma non sono le supposizioni o le congetture a regnare questa volta, pare infatti che Boldi sia realmente intenzionato a sposare la sua nuova compagna, tanto che le ha di recente regalato un anello di fidanzamento, sugellando quindi la loro unione, con la speranza che possa diventare qualcosa di ancora più serio e solenne.

In una recente intervista infatti Boldi afferma, proprio a proposito dell’anello: “È un pegno d’amore, questo è certo. Qualche settimana fa grazie ad un amico di Irene, a Lucca, ho trovato quello che volevo per lei. E significa solo una cosa: che l’ho scelta” riferendosi ovviamente a Irene.

In molti si sono anche chiesti come avranno preso la notizia del loro fidanzamento, e dell’eventuale matrimonio a seguito della coppia Boldi e Irene Fornaciari, le figlie di Massimo, ovvero Micaela, Manuela e Marta; contro ogni aspettativa, persino del padre, le ragazze sono sembrate entusiaste e solari della decisione dei due.

Infatti Boldi racconta ancora: “Ora mi piace pensare di fare progetti con lei. Pensi che quando ho detto alle mie figlie che stavo pensando di sposarla mi hanno risposto sorridendo: ‘Certo papà, perché no?” Insomma non resta quindi che ufficializzare ciò che in realtà circola nell’aria già da un po’ tra i due innamorati.

Massimo Boldi insieme a Irene si può dire di aver ritrovato la felicità perduta, infatti l’attore solo di recente ritrova il coraggio di affrontare una nuova relazione, dopo che molti anni orsono, nel lontano aprile del 2004, perse la sua prima moglie Marisa Selo, ammalata di un male incurabile. Da allora sono passati tanti anni, e sembrava che niente e nessuno potesse risollevare il morale del famoso attore di cinepanettoni, soprannominato “Cipollino“; poi l’incontro casuale con Irene e tutto è cambiato drasticamente, e per fortuna per Boldi, in meglio.