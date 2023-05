Massimo Boldi dichiara: "Mai litigato con De Sica. Abbiamo fatto ‘In vacanza su Marte’ per pagare le bollette"

Il film “In Vacanza su Marte” ha sancito il ritorno di Massimo Boldi e Christian De Sica sulle piattaforme di streaming con i cinepanettoni. La pellicola però è stata praticamente massacrata dalla critica specializzata, mentre tutti erano stati un po’ più clementi in merito ad “Amici come prima”.

In molti avevano visto ormai un Massimo Boldi spento e privo di ogni motivazione e l’entusiasmo iniziale di rivelederli nuovamente in un cinepanettone è stato scemato nel giro della sua prima messa in onda. Ora Cipollino, intervistato da “La Repubblica”, ha ammesso la bassa qualità di “In Vacanza su Marte”, rivelando di aver girato quel film solamente per motivi economici.

Le parole di Massimo Boldi

“In Vacanza su Marte? Non faceva ridere“ ha ammesso con schiettezza Massimo Boldi svelando poi i motivi dietro alla decisione di accettare questo progetto “Era un film fatto in economia, bisognava lavorare, c’era stato il Covid e noi (riferendosi anche a Christian De Sica n.d.r) avevamo le bollette da pagare. Ma non è venuto bene: se non c’è un minimo di verità nella trama non funziona”.

Si parla poi del rapporto tra Christian De Sica e Massimo Boldi, in cui il comico natìo di Milano smentisce di aver litigato con lui nel corso degli anni, rivelando che entrambi si sono separati perché Boldi avrebbe accettato una proposta piuttosto importante in campo economico da parte della famiglia Berlusconi e non poteva rinunciarci.

Il suo sogno resta quello di ritornare nuovamente nel campo cinematografico, poiché sono ormai tre anni che non riesce più a trovare un impiego. Oltre a un possibile progetto, piuttosto irrealizzabile al momento, di girare un terzo capitolo legato a “Yuppies” giratao a Jerry Calà e al resto del gruppo in cui c’erano Ezio Greggio e Christian De Sica, il comico vorrebbe realizzare anche il film “Vita da Boldi“.