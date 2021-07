Massimiliano Rosolino parla de L’isola dei famosi: "Rifarei questa esperienza"

Massimiliano Rosolino è stato l’inviato della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Il campione olimpico a Sydney nel 2000 inizialmente ha ricevuto molte critiche, dal momento che spesso sembrava essere del tutto impacciato dinanzi alle telecamere.

Ilary Blasi però, con il passare delle settimane, ha cercato in tutti i modi di metterlo a suo agio, riuscendo in questa piccola impresa. In una sua recente intervista al sito “SuperGuidaTv” Rosolino afferma che, nonostante le sue gaffe, accetterebbe di corsa una eventuale proposta proveniente dagli autori de “L’isola dei famosi”.

Massimiliano Rosolino parla de “L’isola dei famosi”

Parlando della sua esperienza vissuta in Honduras dichiara di aver provato sin da subito un forte entusiasmo per questa nuova avventura. Ammette di aver messo immediatamente in conto di alcune sue possibili difficoltà almeno durante le prime settimane, ma una volta entrato nelle dinamiche di gioco rivela di essersi molto divertito.

Per questo motivo Massimiliano Rosolino rivela che accetterebbe volentieri di far parte de “L’isola dei famosi” come inviato: “Accetterei subito. Se me lo dovessero chiedere sarei contento anche perché sono sicuro che conoscendo meglio il meccanismo mi sentirei maggiormente pronto ad affrontare questa sfida”. A oggi però smentisce categoricamente un suo possibile sbarco in Honduras da concorrente, poiché ritiene che sia meglio per lui mantenere questo ruolo.

Parlando invece dei concorrenti dichiara di essere rimasto deluso dai numerosi infortuni registrati soprattutto nelle ultime settimane e per aver visto Miryea Stabile e Francesca Lodo patire la fame. Rosolino dichiara però di non essersi affezionato a nessun naufrago in particolare: “Miryea ha mostrato una bella grinta, Vera Gemma ha giocato più a carte scoperte, Andrea Cerioli che all’inizio abbiamo visto affaticato si è poi divertito. Ho visto soffrire anche Ignazio e Andrea Diamante. E poi Roberto Ciufoli che pur essendo stato nominato tante volte ha dimostrato di essere il più serio dando il filo da torcere a tutti”.