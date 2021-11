Massimiliano Allegri, svelata la nuova fiamma con cui avrebbe tradito Ambra Angiolini

A lanciare lo scoop è il settimanale “Oggi”, che dopo la traumatica rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri ha cercato di ricostruire quanto successo tra i due e soprattutto di capire se davvero l’allenatore della Juventus ha una nuova fiamma con la quale avrebbe tradito Ambra. In realtà, almeno stando a quanto riportano i giornali di gossip più accreditati, i tradimenti del buon Max sarebbero stati diversi, ma sarebbe stato l’ultimo a far scoppiare la coppia.

Si mormorava che Ambra avesse trovato nell’auto di Massimiliano Allegri un capello “lungo e biondo”, e a Torino si mormora che sarebbe della nuova fiamma dell’allenatore, una donna molto conosciuta nell’ambiente della Juventus che lui avrebbe cominciato a frequentare quando, la scorsa estate, è tornano alla guida dal club bianconero.

La nuova fiamma di Massimiliano Allegri sarebbe una PR che vive e lavora a Torino

Addirittura potrebbe trattarsi di un ritorno di fiamma, visto che Alberto Dandolo già nel 2017 su Dagospia parlava di una misteriosa donna che risiedeva a Torino e che era rimasta molto male per il fidanzamento di Allegri con Ambra Angiolini. Ebbene, stando a quanto riporta il settimanale “Oggi” in edicola questa settimana, questa donna non è più tanto misteriosa.

Si tratterebbe (in questi casi il condizionale è d’obbligo) di una bella quarantenne con i le meches bionde che è un volto molto noto in ambiente Juventus e in soprattutto in un esclusivo golf club della città, del quale curerebbe le pubbliche relazioni. A confermare il gossip, c’è anche un avvistamento. La donna, infatti, nella serata di venerdì 22 ottobre avrebbe fatto visita a Massimiliano Allegri dopo che era rientrato da una cena con i dirigenti della società.

Alle 23.30 la donna, che è arrivata al volante di un’auto sportiva, ha parcheggiato a 50 metri dal condominio di via Lascaris dove abita l’allenatore, ha citofonato ed è salita, restando da lui poco meno di mezz’ora. Sarà davvero lei la donna che ha di fatto messo la parola fine alla storia d’amore tra Max e Ambra?