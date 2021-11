Archiviata la storia con Ambra Angiolini, che sembrerebbe arrivata al “the end” per un tradimento da parte dell’allenatore, nelle ultime ore i paparazzi hanno immortalato una donna entrare in casa di Massimiliano Allegri. Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe della sua nuova fidanzata.

La relazione con Ambra sarebbe finita, secondo i rumor, per via di un tradimento e le parole di Jolanda Renga, figlia dell’attrice, fanno riflettere. In un post in difesa della madre, aveva scritto che fosse stata “tradita in ogni senso possibile”.

La presunta nuova fiamma di Allegri

Da poche ore non si fa altro che parlare di una donna di circa 40 anni, paparazzata mentre si recava a casa dell’allenatore. Al momento nessuna conferma e nessuna smentita. C’è solo chi ipotizza possa trattarsi di una persona collegata al club sportivo della Juventus. La donna è stata beccata mentre cercava di proteggersi dai paparazzi, chiusa nel suo giubbotto, nonostante le temperature ancora quasi primsverili.

Il fatto risale al 22 ottobre. Mister Allegri è a cena con il nuovo presidente della Juventus Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved e il nuovo direttore sportivo Federico Cherubini. Intorno alle 22:30 Allegri va via, rientrando a casa. Ed ecco, poco dopo, verso le 23:20, arrivare a bordo di un’auto sportiva, la donna misteriosa.

Secondo una fonte vicina ai giornalisti del settimanale Oggi, la donna misteriosa, quella che sta facendo battere il cuore di Massimiliano Allegri, farebbe parte di ambienti molto vicini alla Juve. Si tratterebbe di una vecchia fiamma, con cui il mister ebbe una relazione tempo fa… un pr di un noto golf club. Una bionda. E si mormora che proprio la scoperta di un capello biondo, scoperto nell’auto del suo ormai ex compagno, abbia portato la Angiolini a ipotizzare il tradimento.

Il tapiro d’oro ad Ambra Angiolini e lo sfogo della figlia Jolanda

Pare che Ambra Angiolini, dopo la rottura, senza che lei e il suo ex compagno si rivolgano parola, sia stata costretta a trovare, in fretta e furia, una nuova sistemazione, lasciando l’appartamento in cui conviveva con Allegri. E se Striscia la notizia ha consegnato all’attrice un tapiro d’oro, ci ha pensato sua figlia Jolanda a scagliarsi contro il tg satirico.

Sui social la ragazza ha scritto: “Perchè si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?! Ed anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducias e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e nell’amare?”. Parole profonde quelle di Jolanda, che nell’ultimo pezzo del post ha aggiunto: “La sofferenza delle altre persone non mi diverte. E sì, ni sento di dirlo perchè c’è di mezzo la mia mamma,ma lo penso a prescindere”.