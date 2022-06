Mary Mara, attrice di "E.R." e "Law & Order", muore affogata in un fiume a 61 anni

Ascolta questo articolo

L’attrice americana Mary Mara, nota per aver preso parte a moltissime serie televisive di successo, è morta tragicamente nel corso del weekend affogando in un fiume nello stato di New York. A dare la notizia della scomparsa dell’attrice 61enne il manager Craig Dorfman, che in un comunicato ha definito la star “una delle migliori attrici che abbia mai incontrato”.

Il corpo dell’attrice è stato scoperto domenica sera nel fiume St. Lawrence a Cape Vincent, nello stato di New York, secondo quanto confermato dalla polizia locale che conferma che è stata aperta un’indagine su quanto accaduto. “L’investigazione preliminare suggerisce che la vittima sia annegata mentre nuotava”, nota la polizia. “Sul corpo della vittima non c’erano tracce di violenza. Il cadavere è stato trasportato all’ufficio dell’anatomopatologo della contea di Jefferson in attesa dell’autopsia che possa determinare la causa ufficiale del decesso”, hanno annunciato le autorità.

Il cognato Scott Dailey ha confermato che Mary si trovava nella seconda casa della sorella Martha per trascorrere l’estate insieme, quando è avvenuto un incidente mentre nuovava. Le sopravvivono la figliastra Katie Mersola, le sorelle Martha Mara e Susan Dailey, il cognato scott ed il nipote Christopher Dailey.

Nata il 21 settembre 1960 a Syracuse, Mara si era laureata presso l’Università di San Francesco e la Scuola di dramma di Yale, fondando un gruppo teatrale nella San Francisco Bay Area. Per oltre tre decadi la sua carriera ha attraversato il cinema, la televisione ed il palco. Nella sua vasta filmografia ruoli ricorrenti in show di successo come Criminal Minds, NYPD – New York Police Department, Law & Order – I due volti della giustizia, Ray Donovan, The Practice – Professione avvocati , Star Trek: Enterprise, Lost, Dexter e Shameless.

Inoltre aveva recitato anche in singoli episodi di telefilm come Ally McBeal, Giudice Amy, Settimo Cielo, Monk, Nip/Tuck e Bones. Aveva recitato a fianco di Don Johnson nella serie “Nash Bridges” nelle sue prime due stagioni, ma il suo ruolo più ricordato è sicuramente quello di Loretta Sweet, prostituta e madre single in E.R. – Medici in prima linea.