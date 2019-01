Martina Sebastiani parla di Andrea Dal Corso e svela: “Uno shock vederlo a UeD, con lui mi ero lasciata andare!"

Martina Sebastiani, che conosciamo tutti come una delle protagoniste principali dell’ultima edizione di Temptation Island, ha voluto parlare della sua storia con il corteggiatore di Uomini e Donne Andrea Dal Corso ammettendo di non aver preso bene la sua decisione di partecipare al programma condotto da Maria De Filippi.

L’ex di Gianpaolo Quarta che, proprio con Andrea aveva tradito in tv il suo fidanzato, subito dopo la fine del reality aveva cominciato a frequentare l’imprenditore Veneto al di fuori delle telecamere. Dopo solo un mese e mezzo, pare che Andrea abbia deciso di fare un passo indietro mettendo fine alla loro storia.

A raccontare quanto accaduto ci pensa proprio Martina con una lunga intervista al settimanale Vero dove dichiara “È stato uno shock per me! Il nostro, certo, è stato un rapporto difficile. Io ero un po’ fredda e frenata, dal momento che avevo appena messo la parola fine a una lunga storia. Poi, quando ho cominciato a lasciarmi andare di più, lui ha fatto un passo indietro”. La ragazza oltretutto ammette che non aveva senso per lei continuare a sentirsi dal momento che la loro storia è durata appena un mese e mezzo.

Per questo motivo i rapporti si sono interrotti quando Andrea ha deciso di andare a Uomini e Donne e oggi sono ben tre mesi che i due non si sentono. “Non penso più a lui. Al contrario ogni tanto sento a telefono Gianpaolo, del resto siamo stati fidanzati per tanto tempo” ha invece svelato la stessa Martina ammettendo altresì che non rinuncerebbe alla possibilità di sedersi sul trono di Uomini e Donne se Maria o la redazione decidessero di porpoglielo.

“Direi… Perché no? Se mi venisse proposto e nel frattempo non avessi trovato un nuovo amore, accetterei volentieri. Affronterei quell’avventura nello stesso modo in cui mi sono comportata a Temptation Island: sarei sempre e comunque me stessa. Parteciperei per trovare davvero l’anima gemella” conclude Martina Sebastiani convinta che Andrea sarà la scelta di Teresa Langella.