Martina Nasoni si confessa: "Una nuova operazione al cuore e il mio futuro è nello spettacolo"

Martina Nasoni è stata una delle concorrenti della versione Nip del Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso, dove ha trionfato nel 2019. Oggi la giovane, che continua ad essere parte del mondo dello spettacolo, intraprende una nuova strada al punto da aver scritto un libro che racconta la sua vita di ragazza affetta da una malattia cardiaca. Ha scritto un libro dal titolo “Questo cuore batte per tutte e due” in cui parla della sua patologia.

Martina Nasoni è una ragazza di 21 anni di Terni che nasce con una malattia congenita, ovvero la cardiomiopatia ipertrofica che ha ereditato dalla mamma. Una patologia per la quale il cuore tende a diventare spesso rendendo difficile il passaggio del sangue. La sua malattia è molto grave e seria e la sua storia ha ispirato il cantautore Irama con il brano “La ragazza col cuore di latta”. I due si sono conosciuti in Puglia e la stessa Martina lo racconta nel libro.

La giovane ha deciso di raccontare la sua storia in quanto sono in molti a vivere una situazione del genere e spera di poter essere loro vicino dando una mano e supportandoli. Confessa che i primi capitoli sono stati difficili da scrivere ed affrontare, anche e soprattutto per via delle critiche da parte della gente che non capiva e accettava.

Oggi, nonostante il passato e i dissidi, il rapporto con sua mamma è migliorato e parlare di questa malattia che hanno entrambe sicuramente ha permesso di viverla da un’altra prospettiva e maturare sotto questo aspetto. Ha subito critiche da parte di haters, ma sono davvero poche le persone di cui si fida. Racconta di aver trovato due amiche importanti in Guendalina Canessa e Valentina Vignali, molto affini e simili a lei.

Tra meno di un anno dovrà nuovamente operarsi al cuore, ma per il momento è concentrata a vivere la sua vita e realizzare i suoi desideri in quanto spera di trovare un posto nel mondo dello spettacolo con dei progetti di cui non vuole ancora parlare. Nel libro menziona anche Irama con cui dice di avere un rapporto alquanto indefinito. Si dichiara single e pronta a guardare al futuro con positività, nonostante tutto.