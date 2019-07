Martina Nasoni parla di Daniele Dal Moro e del suo rapporto con Irama

L’ultima edizione del “Grande Fratello Nip“, condotta da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, è stata vinta da Martina Nasoni, conosciuta per essere la protagonista della canzone “La ragazza con il cuore di latta” cantata da Irama a Sanremo 2019.

Nell’ultima intervista rilasciata da Martina Nasoni a “Non succederà più” trasmessa su Radio Radio, la vincitrice del GF16 ha voluto chiarire proprio i rapporti con Irama, soffermandosi però anche su Daniele Dal Moro, ragazzo conosciuto negli studi di Cinecittà, rivelando che al momento entrambi sono single.

Le parole di Martina Nasoni sul rapporto con Daniele Dal Moro

La ragazza, intervistata da Giada De Miceli, svela un retroscena avvenuto nella casa più spiata d’Italia: “Nella casa c’è stato un bacio, ci abbiamo messo un po’ ad avvicinarsi perché abbiamo due personalità diverse. Ma a tutt’oggi non ci reputiamo fidanzati, ma siamo solamente due persone che si stanno conoscendo per scoprire se realmente possono stare insieme”.

Martina Nasoni in seguito svela il suo attuale rapporto con Daniele Dal Moro, dichiarando che sotto diversi punti di vista i due non sono compatibili; sostiene di non essere innamorata di Daniele ma che le piacerebbe molto avere dei progetti con lui. “Daniele è una persona più fredda sui rapporti, mentre io sono la classica romanticona della situazione, io vorrei stargli sempre appiccicata”.

Oltre a Daniele Dal Moro, la vincitrice del “Grande Fratello 16” parla anche della sua operazione al cuore, svelando di aver parlato ad Irama della sua patologia e che lui, successivamente, ha deciso di scriversi sopra un pezzo. Ammette di essersi emozionata molto nel sentire “La ragazza con il cuore di latta” durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Dichiara però di non sentire più Irama proprio dal Festival, quando gli scrisse su Instagram di essersi emozionata tantissimo per la canzone.