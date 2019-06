Martina Nasoni parla del montepremi vinto al Grande Fratello: "Aiuterò la mia famiglia"

L’ultima edizione del “Grande Fratello Nip“, condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi, è stato vinto dalla ragazza dal “cuore di latta” Martina Nasoni, che ha sconfitto in finale Enrico Contarin, Gianmarco Onestini, Daniele Dal Moro e Gennaro Lillio.

Con questa vincita, Martina Nasoni si porta a casa anche 100.000 mila euro in gettoni d’oro. L’ex gieffina, intervistata dal settimanale “Nuovo TV”, diretto dal giornalista Riccardo Signoretti, svela che la maggior parte del montepremi vinto al “Grande Fratello 16” servirà ad aiutare la sua famiglia ad estinguere il mutuo della loro casa.

Le parole di Martina Nasoni al settimanale “Nuovo TV”

L’intervista della ragazza, come riporta il sito de “Il Giornale“: “Con il montepremi del Grande Fratello 16 finirò di pagare il mutuo della casa dei miei genitori a Terni. È un sacrificio che hanno fatto tanti anni fa e togliergli questo peso dalle spalle sarebbe un modo per ripagargli di tutto ciò che hanno fatto per me”.

Oltre ad aiutare la propria famiglia, Martina Nasoni sembra voglia togliersi anche una soddisfazione personale, oltre poi a dare una piccola parte alle persone che ne hanno più bisogno: “Vorrei comprare le attrezzature giuste per fare i tatuaggi: è da sempre la mia più grande passione. In più, mi piacerebbe studiare canto e recitazione e dare una parte in beneficenza”.

La ragazza, oltre ad aver vinto una bella somma di denaro, pare che si stia sistemando anche nella sua vita privata. Martina, infatti, dopo aver corteggiato per settimane Daniele Dal Moro, sembra aver conquistato finalmente il suo cuore. I due infatti si stanno frequentando, come dimostrano alcune fotografie che girano sul web, oltre ad alcune storie fatte su Instagram. Tuttavia, almeno per il momento, vogliono tenere la loro conoscenza lontana dal gossip.