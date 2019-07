Martina Nasoni e Daniele Dal Moro interrompono la loro conoscenza

Martina Nasoni, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, non ha mai negato di essere molto presa da Daniele Dal Moro. Proprio per alcune sue dichiarazioni simpatiche sull’imprenditore, la ragazza è diventata subito virale sul web, con video e gif che hanno spopolato Twitter.

Inizialmente Daniele Dal Moro non pareva molto interessato a Martina Nasoni, e nella Casa sembrava cercasse in tutti i modi di far la sua conoscenza. Però, una volta usciti dagli studi di Cinecittà, il modello ha voluto dare una opportunità alla ragazza da “il cuore di latta”. Tuttavia, pare che la loro conoscenza non sia andata nel migliore dei modi.

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni interrompono la loro conoscenza

Come riporta anche il sito “Isa & Chia“, i due hanno deciso di voltare pagina e cercare di conoscere altre persone. Infatti, mentre si trovava a Napoli per alcuni impegni lavorativi, Martina Nasoni ha comunicato ai suoi fan, senza nascondere un pizzico di rammarico, la fine della conoscenza tra lei e Daniele.

Le sue parole, come riportate dal sito “Isa & Chia“, sono le seguenti: “La brutta notizia? Credetemi per tante cose sono più dispiaciuta io che voi. Grazie per tutto ciò che mi scrivete e perché mi tirate su di morale. Io sono un’eterna romanticona, ci credo, ci credo fino in fondo, poi però non sempre le cose vanno come uno spera”.

Il diretto interessato ha saputo questa notizia dai fan di Martina Nasoni. Sempre tramite le storie di Instagram, rivela di voler molto bene nei confronti della vincitrice del Grande Fratello 16, e proprio per questo motivo farebbe di tutto pur di renderla felice. Tuttavia l’affetto tra i due non pare essere stato abbastanza per fare andare le cose nel migliore dei modi.