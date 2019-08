Martina Nasoni di nuovo sotto i ferri: ulteriore intervento al cuore per la vincitrice del GF16

Ancora una volta Martina Nasoni, vincitrice del reality show Grande Fratello 16 e figlia dell’ottimismo, ha tanto da insegnare e lo fa con la sua incredibile forza d’animo e con la sua inesauribile voglia di vivere. La 21enne di Terni, affetta da una patologia cardiaca congenita, dovrà subire una nuova operazione chirurgica: l’ennesima dopo quelle alle quali si è sottoposta anni fa.

L’indistruttibile e celebre “ragazza col cuore di latta” di Irama non si scoraggia e, tutte le volte che si presenta una nuova battaglia, l’accoglie con cauto ottimismo e speranza. Il nuovo intervento cardiaco, che dovrà subire entro la fine di quest’anno, servirà a sostituire il suo attuale pacemaker, ossia il dispositivo elettronico impiantato nel suo corpo che le normalizza il ritmo cardiaco, alterato dalla patologia al cuore.

La coraggiosa Martina Nasoni, che a soli 21 anni si sta apprestando ad affrontare l’ennesima e delicata operazione cardiaca, si è confidata nella sua recente intervista per il settimanale di gossip Spy Magazine, in edicola giovedì 15 agosto. La vincitrice del GF16 ha raccontato di voler far fronte a quest’ennesima difficoltà con il sorriso sulle labbra, malgrado un accennato timore: “Il mio pacemaker va cambiato: a breve dovrò operarmi di nuovo. L’idea mi spaventa”.

Grazie ai controlli periodici e ai medici specialisti, Martina Nasoni non perde la sua intramontabile positività e le sue sicurezze non si sbriciolano. Un’ottimista piena di dubbi, che respira una fiduciosa speranza e sa affrontare il suo personale calvario con una visione ottimistica.

La “ragazza col cuore di latta”, musa ispiratrice ed ex fidanzata del cantautore Irama, sta dimostrando di saper fronteggiare le avversità della sua vita, nonostante si stia ritrovando ad imboccare vicoli tortuosi lungo il suo cammino. Ancora una volta, la giovane vincitrice del reality Grande Fratello ha trovato vigore e voglia di superare le difficoltà.