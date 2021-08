Martina Miliddi di Amici fa arrabbiare Aka7even: sfogo su Raffaele Renda

Martina Miliddi, Raffaele Renda e Aka7even sono stati al centro del gossip durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La ballerina ha avuto una relazione poi finita con Aka7even durante la fase finale del talent, mentre continua la storia d’amore con Renda. I due sono usciti allo scoperto già da qualche mese e hanno ufficializzato la loro relazione.

Il motivo che li aveva spinti ad evitare l’esposizione eccessiva era legata alle critiche espresse nei confronti della sarda, che già nella scuola di talenti aveva ammesso di essere attratta da Raffaele e determinata a chiudere la storia con Luca Marzano. Critiche che non sono mancate anche nell’ultimo gesto social fatto da Martina.

Nelle scorse ore, infatti, la ragazza ha pubblicato un messaggio dolce per il compagno, provocando reazioni avverse anche da Aka7even: “Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica”.

Oggi però le cose sono cambiate e non vuole più stare lontana da lui. Lei non avrebbe mai pensato che sarebbe diventato la sua casa. Aka7even, anche in questa occasione, si è sentito chiamato in causa e ferito dallo sfogo social di Martina. Su Twitter il cantante, che continua ad avere grande successo, ha avuto qualcosa da ridire dicendo che è bello sputare nel piatto dove si mangia, A parlare per lui è solo la musica! Loca, la sua ultima creazione musicale è in tendenza. Questa per lui è la cosa più importante.

Ed è proprio così: per lui parla la musica. Attualmente è in cima alle classifiche grazie al tormentone Loca, uno dei brani estivi 2021 più trasmessi dalle radio. Di recente ha raccontato il periodo buio che ha vissuto da bambino. Un incubo che ormai è solo un brutto e lontano ricordo. A sette anni è stato in coma per una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il suo cervelletto.