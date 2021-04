Martina Colombari rivela: "Io e Billy siamo finiti dalla psicologa per nostro figlio"

Si tende a pensare che le coppie belle e famose, le famiglie ricche e più fortunate della media, siano del tutto immuni dai problemi. O per lo meno dai problemi che affliggono la maggior parte delle persone “normali”. Ma non è così e a confermarlo ci ha pensato Martina Colombari, modella e show-girl di successo ma soprattutto mamma di Achille, il figlio di sedici anni che ha avuto dal marito, l’ex calciatore del Milan Billy Costacurta.

In una recente intervista al quotidiano Il Messaggero, l’ex Miss Italia ha rivelato che anche la sua famiglia è stata messa a dura prova dalla pandemia di Coronavirus e dal conseguente lockdown. A farne le spese è stata la loro serenità, l’equilibrio trovato con Achille, che come ogni adolescente che si rispetti si trova in una fase molto turbolenta della sua vita, quella in cui si è alla ricerca della propria strada e in perenne conflitto con i genitori.

Martina Colombari si è rivolta a una psicologa per amore del figlio

Di certo il Covid-19 con tutte le sue conseguenze psico-sociali e familiari non è stato d’aiuto. Anzi. Nell’intervista in questione, Martina Colombari ha spiegato che la routine quotidiana all’improvviso è stata spezzata e la DAD (la didattica a distanza, che soprattutto alle superiori ha sostituito le lezioni in presenza) ha contribuito a inasprire i rapporti tra loro genitori e Achille.

Per il ragazzo, ha spiegato, ogni scusa era buona per spegnere la telecamera mentre seguiva le spiegazioni dei professori: fare merenda, bere un caffè, fumare una sigaretta. Questo causava continue liti con lei e col padre, che cercavano di seguirlo sia nelle lezioni che nei compiti. Ma non riuscivano comunque a venirne a capo. E così, di comune accordo, Martina Colombari e Billy Costacurta hanno deciso di rivolgersi a una psicologa che si occupa di genitorialità per farsi aiutare.

“Lo dico serenamente” ha dichiarato l’ex modella al Messaggero, “chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma di grande amore per i propri figli”. Grazie ai colloqui con la psicologa, la situazione nel tempo è migliorata, anche se a quanto pare Achille continua a non avere una gran voglia di studiare. Questo, però, è una caratteristica di tanti adolescenti!