La nota attrice Martina Colombari è risultata positiva al Covid-19. A rivelarlo è stata lei stessa tramite i suoi social network. Sul suo profilo Instagram dichiara: “Mannaggia…questo Covid è proprio str***o!”.

Per lei,fortunatamente però, i sintomi sono lievi come il raffreddore e la perdita dell’olfatto. La sponda per un buon spot ai vaccini è servita: “Se non lo avessi fatto, ora sarebbe andata molto peggio”.

Le sue parole

Sul social network Instagram, Martina Colombari, ha voluto comunicare ai suoi follower, (che attualmente sono pari a 1 milione), la sua condizione di salute. Martina Colombari e Alessandro Costacurta, a causa della quarantena per il Covid-19, hanno avuto notevoli ripercussioni. E’ stato necessario,infatti,l’aiuto di uno psicologo perchè sono cambiati gli ecquilibri interni in famiglia.

Particolarmente troppo frequenti, sono state le liti con il loro figlio. Con estrema serenità, la Colombari ne ha voluto parlare per sottolineare come sia assolutamente normale chiedere aiuto agli specialisti, quando vi è un periodo di difficoltà.Martina e Billy sono papà e mamma di Achille, che ha 16 anni.

La quotidiana convivenza e la difficoltà di adattarsi alla didattica a distanza hanno portato, purtroppo, ad alcuni scontri con il ragazzo e la ex Miss Italia ha ammesso che i due hanno chiesto supporto ad uno psicologo dichiarando: “Noi ci siamo fatti aiutare da un esperto. Chiedere un aiuto esterno da un esperto, nei momenti di difficoltà, non è qualcosa di cui ci si debba vergognare. Anzi”.

Un selfie a letto con un’espressione di disappunto, ma non di sofferenza. Con questa immagine pubblicata su Instagram Martina Colombari, 46 anni, annuncia ad amici e fan di essersi contagiata, di aver preso il Covid nonostante la vaccinazione. L’immagine, postata il pomeriggio del 23 ottobre, ha subito raccolto tantissimi like (oltre 24 mila) e migliaia di messaggi, tra cui quelli di chi le augura una pronta guarigione, come per esempio Filippa Lagerback e Caterina Balivo che le scrivono “Forza”.