Martina Colombari nuovamente presa di mira per il fisico troppo asciutto

Gli anni passano, ma Martina Colombari si mantiene inalterata in tutto il suo splendore. Attivissima e seguitissima sui social, dopo aver recentemente postato una foto in bikini, continua a raccogliere l’immediata approvazione dei numerosi fan che la trovano più attraente che mai.

Eppure la sua impeccabile forma fisica non è sempre oggetto di lodi e apprezzamenti. Tra gli internauti c’è anche chi non la reputa affatto un esempio di bellezza. Chi la critica lo fa soprattutto perché la vede fin troppo magra, quasi scheletrica. A tal riguardo l’ex Miss Italia 1991 si è più volte difesa, ma a quanto pare sono in molti a non crederle, accusandola di essere un cattivo esempio per milioni di ragazze che rischiano di piombare nel vortice dell’anoressia.

Le polemiche si sono recentemente riaccese dopo la pubblicazione di una foto scattata in spiaggia a Riccione. Qui la moglie dell’ex calciatore del Milan Billy Costacurta, è stata immortalata mentre addentava un bombolone. Fin qui nulla di speciale, se non fosse che in molti hanno iniziato a dubitare sulla sua veridicità. Detto più semplicemente, qualcuno si è detto convinto che l’immagine altro non fosse che una posa: in realtà la showgirl e filantropa romagnola non avrebbe mai mangiato quella dolce tentazione del palato.

A rispondere all’insinuazione ci ha pensato un’amica di Martina Colombari, che ha messo a tacere le malelingue in modo deciso e tagliente. “Quando leggo che non lo mangi muoio dal ridere! Che bontà! Ti aspetto amica mia”. L’ex modella ha voluto ringraziare il sostegno espresso dall’amica, rispondendo con un eloquente “e tu che mi conosci lo sai… prepara la focaccia di fichi che stiamo arrivando!!”.

Non è certo la prima volta che la conduttrice televisiva viene attaccata con commenti astiosi, a dir poco offensivi. Il suo fisico asciutto e slanciato, a quanto pare non incontra le approvazioni di coloro che non si risparmiano in fatto di stoccate e parole pungenti, ma Martina Colombari ha dimostrato di saper rispondere a tono, augurandosi di poter smentire una volta per tutte chi la reputa incapace di abbandonarsi ai piaceri della gola.