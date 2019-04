Martina Colombari, l’ex Miss dʼItalia risponde ai follower che lʼaccusano di non mangiare

Martina Colombari è solo una delle ultime star, in ordine di tempo, ad essere stata colpita dal body shaming. Ad oggi, soprattutto grazie ad un’eccessiva diffusione di immagini e foto sui social, è diventata una prassi comune giudicare e dire la propria sulla forma fisica e sull’estetica delle persone, soprattutto per quanto riguarda i chili di troppo o quelli di poco.

Infatti, così come si tende ad esprimere giudizi ed opinioni poco carine su chi presenta qualche chilo di troppo, la stessa cosa avviene nel caso opposto, e cioè nei casi in cui si parla di un’ipotetica eccessiva magrezza. Questo succede perché è sufficiente pubblicare sui social una foto in cui si intravede una costola o un’anca che sporgono e subito ci si scaglia contro la star di turno, accusandola di essere anoressica e di dare il cattivo esempio.

L’ex Miss Italia Martina Colombari è finita proprio in questa gogna a causa delle sue ultime foto, in cui si mostra intenta a svolgere un po’ di attività fisica. La sua “colpa” è stata quella di mostrare un fisico filiforme, che a molti utenti ha fatto scattare l’allarme, ipotizzando che anche la Colombari possa essere caduta vittima dell’anoressia. Per questo motivo Martina, colpita e stanca delle continue critiche e degli insulti ricevuti su Instagram, ha deciso di rispondere con un video pubblicato tra le sue Instagram stories.

Martina Colombari ha quindi replicato secca alle critiche ricevute dei follower che l’hanno accusata di un’eccessiva magrezza dicendo: “Io mangio, sono magra, il mio metabolismo è questo. Sono stanca di leggere sotto ogni post che sono magra. Non confondiamo le malattie di chi non mangia per dimagrire con la magrezza. Il mio corpo è così, mangio, mi tengo in forma, non sono malata. Ora basta”.

In una serie di Instagram stories, inoltre, l’ex Miss Italia ha dichiarato: “Sono un po’ dispiaciuta perché continuo a leggere dei commenti che riguardano la mia magrezza, il fatto che risulto anoressica, che non do un buon esempio alle donne e alle ragazze. Allora, la magrezza dovuta a disturbi alimentari è un’altra cosa e le malattie come anoressia, bulimia e obesità sono vere e proprie malattie non dobbiamo più scherzare con questo“.

A sostegno delle sue parole e per far capire la veridicità delle sue parole, oltretutto, Martina Colombari ha pubblicato anche delle altre foto in cui si ritrae nel momento in cui consuma qualche golosissimo piatto. Peccato però che anche questo gesto non è risultato sufficiente a placare i commenti degli haters che le si sono scagliati contro. Infatti, sotto ad una foto in cui la bella showgirl è ritratta mentre si gusta una piadina, c’è stato addirittura qualcuno che l’ha accusata di fare solamente finta. Fortunatamente però, si tratta soltanto di una netta minoranza di followers.