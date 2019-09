Martina Colombari in bikini a Forte dei Marmi: 44 anni e non sentirli

Martina Colombari, ex miss Italia 1991, è stata paparazzata sulla spiaggia di Forte dei Marmi insieme a Billy Costacurta, intenta a prendere la tintarella con un bikini blu con bordo bianco da urlo. I due, dopo ben 23 anni insieme, dimostrano ancora tanto amore e rispetto, come i primi tempi. Martina Colombari è da tanti considerata come una delle più belle showgirl che l’Italia abbia avuto. La bella Martina è stata miss nel 1991 ed a distanza di ben 28 anni, mostra ancora un fisico invidiabile, asciutto e muscoloso come non mai.

Martina è stata modella, attrice e showgirl, ma è sempre riuscita a coniugare lavoro e famiglia, riuscendo a non perdere mai le redini della sua vita. Vacanza meritatissima quindi quella a Forte dei Marmi, al Bagno Graziella, con il marito Billy Costacurta ed il figlio Achille. La bella miss sfoggia un lato B ed un fisico da perfetta modella, nonostante i suoi 44 anni.

Martina si allena tutte le mattine, con una corsa nel parco della Versiliana oppure con una sessione in palestra, per tonificare e rafforzare i muscoli. Quando finalmente riesce a concedersi una vacanza al mare, viene affiancata dal marito Billy, che le massaggia i piedi dolcemente.

Billy e Martina sono sposati dal 2004, ma sono insieme dal 1996, ormai sono una coppia affiatata sotto tutti gli aspetti. Secondo la Colombari, Billy riesce sempre a conquistarla, nonostante alcuni momenti difficili trascorsi insieme. Ma dagli errori si impara sempre e si rinasce continuamente.

Billy è sedentario e pacato, Martina invece starebbe sempre fuori a fare sport o shopping tutto il giorno. Due caratteri completamente opposti ma che si amano follemente, ancora, dopo 23 anni insieme. Durante tutta la sua carriera da showgirl e modella, Martina Colombari ha realizzato oltre 4000 scatti hot, cominciando dal calendario che l’ha resa celebre e che è stato acquistato in migliaia e migliaia di copie.