Martina Colombari, ex Miss Italia e tra le attrici e modelle più famose nel nostro Paese, la scorsa settimana aveva fatto sapere di essere stata contagiata dal coronavirus Sars-Cov-2, il patogeno che provoca appunto la malattia Covid-19. La showgirl, completamente vaccinata, si è accorta di essere positiva dopo aver fatto un tampone, visto che doveva partecipare alle riprese su un set. “Mannaggia…questo Covid è proprio stron**! Beccato! (fatto tampone prima di recarmi su un set). Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto. Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio!” – così aveva scritto la Colombari sui social.

Lo scorso 2 novembre la donna ha fatto sapere di essere guarita dalla malattia. Molte persone sono state felici che la Colombari abbia quindi terminato il suo periodo di isolamento e superato senza particolari problemi la malattia, ma gli scettici e i complottisti non hanno creduto al decorso veloce della malattia, per cui si sono scagliati contro di lei, affermando che ciò non fosse vero. Lei, spazientita, ha pubblicato il certificato di fine isolamento.

La showgril: “Avete rotto”

“Siccome io amo essere trasparente e non sopporto la cattiveria della gente…ecco qui! Avete rotto” – così ha scritto Martina Colmbari postando la foto del certificato suo suoi profili social. Tantissimi i messaggi di cordoglio, che invitano la showgirl a non ascoltare ciò che dicono talune persone.

“Certificato di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto Covid positivo. Isolamento domiciliare obbligatorio dal 22/10/2021 a seguito esito positivo del tampone dalla stessa effettuato per l’accertamento di infezione da SARS- Cov2. Visto il referto negativo del tampone nasofaringeo per l’accertamento di infezione da Sars Cov-2 effettuato in data 01/11/2021 a far data dall’01/11/2021 ha terminato il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di cui in premessa” – questo il certificato che è stato emesso dall’ATS di Milano.

La stessa Colombari durante l’emergenza pandemica, soprattutto durante il primo lockdown, ha affermato di aver avuto dei problemi con il figlio, che non avrebbe gradito la didattica a distanza. Per questo lei e il marito, l’ex calciatore Alessandro Costacurta, si sono rivolti ad uno psicologo per affrontare la situazione.