Martina Bonolis prossima al parto: papà Paolo non ci sarà

Il conduttore Paolo Bonolis presto diventerà nonno. Martina, la sua secondogenita del conduttore è in attesa del primo figlio. Sposata da quasi un anno con il comico statunitense Tito Garza, Martina è figlia di Paolo Bonolis e della sua prima moglie, la psicologa americana Diane Zoeller. La giovane però non è l’unica figlia che Bonolis ha con la Zoeller, infatti i due hanno anche un maschio, Stefano, anch’esso sposatosi poco meno di un anno fa con Candice Hansen.

Sia Stefano sia Martina vivono negli Stati Uniti, mentre Bonolis nel 2002 si è risposato qui in Italia con Sonia Bruganelli, dalla quale ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Il conduttore però nonostante tutto mantiene un ottimo rapporto con i suoi figli più grandi, i quali apprezzano la moglie del loro papà e vogliono bene ai fratellini più piccoli.

Bonolis aveva più volta manifestato il desiderio di diventare nonno e adesso che i suoi figli maggiori si sono sposati, il sogno sta per diventare realtà. Martina partorirà a breve, tra agosto e settembre ma il suo famoso papà molto probabilmente non potrà essere presente. La figlia del conduttore, come detto vive in America e in un periodo difficile come questo che stiamo attraversando a causa del Coronavisur, riuscire a spostarsi dall’Italia per raggiungere gli Stati Uniti diventa molto complicato.

Bonolis non vede l’ora e già sta facendo il conto alla rovescia, conscio però del fatto che non potrà essere accanto a sua figlia nel giorno più bello e importante della sua vita. Come lo stesso conduttore ha dichiarato: “Sono felicissimo, soprattutto per lei. Dovrebbe partorire in agosto o settembre. Ma credo che avremo difficoltà ad andare a trovarla. Non so se questa situazione permetterà di prendere aerei per gli Stati Uniti… Non so che succederà. L’importante, però, è che in lei e in suo marito ci sia tutta la felicità che c’è anche in me“.

Intanto Martina si diverte su Instagram e scherza: “Non fate figli in quarantena e con questo caldo“. La donna ha voluto rimarcare la difficoltà nel portare avanti una gravidanza in un periodo caldo dell’anno come l’estate. Sul social network, la Bonolis è apparsa raggiante in una foto che mette in bella vista il suo pancione.

In questo momento Bonolis si trova in vacanza in Sardegna con la moglie Sonia e i loro tre figli e in attesa di diventare prestissimo nonno, Paolo si gode gli ultimi giorni di relax. Se dal punto di vista personale, questo è un periodo d’oro per il conduttore, dal punto di vista professionale voci di corridoio lo vedrebbero in rotta di collisione con l’azienda del Biscione e per tale ragione, Bonolis starebbe pensando seriamente di abbandonare Mediaset per approdare nuovamente in Rai.