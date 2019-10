Martin Castrogiovanni, l’ex rugbista ha avuto un tumore e gli avevano dato solo 6 mesi di vita

Martin Castrogiovanni non ha vissuto solo momenti di gloria nella sua vita ma anche momenti di dolore. L’ex rugbista oggi è famoso anche perché ha intrapreso una carriera televisiva, ha partecipato infatti a programmi come “Ballando con le Stelle” e poi ad “Amici Celebrities”.

Nato in Argentina nel 1981, si è trasferito a 20 anni nel paese dei suoi nonni, in provincia di Brescia, dove da subito ha iniziato a giocare come rugbista professionista. In seguito al debutto in Nazionale, dal 2003 al 2013 fa parte di tutte le edizioni del Sei Nazioni. Ha vinto uno scudetto con la sua prima squadra, Calvisano, poi quattro con il Leicester e un altro con il Tolone.

Il successo e la fama dunque non gli sono mancati anche nel passato, tuttavia nel 2015 una brutta notizia stava per cambiargli la vita. Dopo la scoperta di essere celiaco, fatta qualche anno prima, e che aveva accettato, quella del tumore ebbe un effetto decisamente più forte su di lui, anche se non si fece abbattere.

Il rugbista si accorse che qualcosa non andava mentre era in ritiro con la Nazionale in Inghilterra per preparare il Mondiale. Martin aveva accusato dolori alla schiena, ma non voleva fermarsi, c’erano in ballo traguardi importanti. Per placare il dolore, causato da un nervo sicatico infiammato, gli fecero un antidolorifico e scese in campo.

Ma Martin non stava bene e si sentiva stanco, così decise di approfondire gli esami. Dalla risonanza risultò che il rugbista eera affetto da un neurinoma al plesso lombare e gli diedero 6 mesi di vita.

Ben deciso a non darla vinta a quella malattia, Martin volò alla clinica Humanitas a Milano. Dopo una serie di controlli i medici gli dissero che l’operazione era rischiosa e poteva perdere l’uso della gamba.

Martin decise di sottoporsi all’intervento e per fortuna tutto andò a meraviglia. L’ex rugbista ha poi deciso di lasciare lo sport per dedicarsi alla televisione. E dobbiamo dire che riscuote molto successo: Castrogiovanni ha debutatto in tv con la conduzione di Tú sí que vales al fianco di Belén Rodríguez per ben due edizioni ed ha preso parte di recente ad Amici celebrities.