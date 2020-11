Marta Flavi torna a parlare di Maria De Filippi: "Non capisco come mai l’abbia fatto"

Marta Flavi si è confessata in una lunga intervista al magazine “Mio”. L’ex moglie di Maurizio Costanzo si è raccontata a 360 gradi, tra passato e presente. Ha parlato di amore, televisione, lockdown e tanto altro. Inevitabilmente la Flavi è tornata a parlare anche del suo matrimonio poi naufragato con Maurizio Costanzo e della sua attuale moglie, Maria De Filippi.

A proposito dell’amore, Marta ha dichiarato che non esiste il principe azzurro ma al massimo esiste quello “buzzurro“. La conduttrice di “Agenzia Matrimoniale” ha confessato come in realtà abbia sposato Costanzo all’epoca, solo perché le mancava una figura paterna e il giornalista in qualche modo rappresentava proprio quella figura per lei e dunque, il matrimonio non poteva di certo andare a buon fine.

Quando Maurizio e la De Filippi si conobbero, per stessa ammissione di Queen Mary si ritrovò per un po’ a svolgere il ruolo dell’amante, proprio perché Costanzo era sposato con la Flavi. Oggi i rapporti tra le due donne sono sereni, tanto che Marta apprezza in particolar modo un programma della De Filippi: “C’è posta per te? Lo trovo delizioso, l’ho visto tante volte. Quando mi capita di guardarlo, mi diverto molto e trovo che sia bravissima“.

A detta della Flavi, nessun rancore con Queen Mary anche perché la conduttrice le chiese scusa tanti anni fa. In merito all’ospitata della De Filippi da Mara Venier a “Domenica In”, proprio dove Maria ripercorse il periodo in cui era l’amante di Costanzo, Marta è apparsa parecchio perplessa: “Non capisco come mai l’abbia fatto. Trovo curiosa questa cosa“.

Ad oggi Marta ringrazia Maria per ciò che accadde allora, ed ecco la conferma che tra le due donne non vi sono attriti. La conduttrice ha poi parlato del periodo buio che stiamo vivendo tutti: la pandemia da Coronavirus. La Flavi ha dichiarato che il lockdown lo ha vissuto chiusa in casa, ma non era sola dato che insieme a lei abitano due persone.