Marta Flavi sulla morte di Maurizio Costanzo: "Sono sconvolta, ci siamo amati. Ma non andrò al funerale"

Marta Flavi è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo. Il matrimonio, giunto dopo un fidanzamento durato tre anni, terminò con una separazione piuttosto turbolenta poco più di un anno dopo, precisamente nel dicembre 1990, a cui seguì il divorzio nel 1995. Proprio nello stesso anno il conduttore si sposò con Maria De Filippi, con rito civile presso il Comune di Roma dall’allora sindaco Francesco Rutelli.

Intercettata dal sito del “Corriere“, Marta Flavi ha parlato per la prima volta della scomparsa del suo ex marito. L’ex conduttrice di “Agenzia matrimoniale” rivela di esserci rimasta molto male dopo aver letto questa notizia, sottolineando come Costanzo sia stato un uomo importante nella sua vita nonostante i numerosi litigi avvenuti in passato.

Le parole di Marta Flavi su Maurizio Costanzo

“È stato un uomo importante, ci siamo amati, anche contro tanti pregiudizi. Io ero giovane e bella” ha affermato Marta Flavi, non nascondendo però che la loro separazione ai tempi è stata piuttosto turbolenta: “Ci siamo scannati, ma il tempo calma tutto“.

Successivamente parla di come sia nata l’idea del matrimonio e della vita privata vissuta insieme a Maurizio Costanzo: “Gli dissi che la nostra unione doveva essere ufficiale. Lui disse: ‘Va bene, mi separo ufficialmente da Flaminia (la sua seconda moglie, ndr) e poi ti sposo’. È stato di parola. Dopo tre anni mi sposò. Era un uomo molto intelligente e divertente. Chiacchierare con lui era bellissimo. Da 15 anni di lui, ricordo solo cose belle.Voglio solo ricordare le cose belle di uomo generoso e affascinante. Le cose meno belle non le ricordo più”.

Ricorda che la separazione è durata quattro anni, ove non sono mancati problemi, in cui afferma di essere arrivati a prendere questa decisione poiché troppo diversi caratterialmente. In merito definisce Maurizio Costanzo come una persona che concepiva la vita come un lavoro, mentre lei non era molto ambiziosa e si sentiva di avere bisogno d’altro.

Ora ha voluto mettere il passato alle spalle, ricordando però di non aver nessun tipo di rapporto con Maria De Filippi: “Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto. Ha fatto parte della mia vita. Ormai c’era serenità da parte di entrambi. Ma non andrò al funerale, sarebbe poco elegante”.