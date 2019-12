Marta Flavi su Maurizio Costanzo: “Non parlo del marito delle altre”

Anche a 68 anni, Marta Flavi continua ad affascinare con la sua bellezza. Sempre molto attenta alla propria immagine, come confessato ai microfoni del settimanale Mio, annoiata dagli allenamenti in palestra ha ora deciso di tenersi in forma con il kickboxing.

Tutto ha avuto inizio grazie ad un suo amico giornalista, che le ha consigliato di seguire alcune lezioni del campione Mattia Faraoni. A quel punto la passione verso questo sport non ha fatto altro che aumentare. Ma è proprio parlando del kickboxing che giunge inevitabilmente a parlare dei femminicidi, una piaga che negli ultimi anni ha preso piede nel nostro Paese.

“Oggi molte donne vengono uccise dal fidanzato, dal marito, dall’uomo con cui hanno costruito la loro vita. E non se lo aspettano quasi mai. Si pensa di poter ricorrere alla boxe in un’aggressione esterna, contro qualcuno che non conosci. Quindi ancora peggio è la violenza tra le mura domestiche” ha precisato lasciando intendere che non ci sarebbe nulla di peggiore che doversi difendere da una persona che si conosce, e con la quale si è condiviso una parte della propria vita.

Ma parlando delle persone con le quali ha avuto delle relazioni in passato, la storica conduttrice di Agenzia Matrimoniale – programma cult andato in onda nei primi anni Novanta – non poteva sottrarsi a rispondere a qualche domanda su Maurizio Costanzo. Sposata con il giornalista nel lontano 1989, la loro storia d’amore naufragò però dopo poco più di un anno. A distanza di tre decenni, ci tiene però a far presente che non ha molta intenzione di approfondire un tema su cui preferisce sorvolare.

“Non voglio parlare del marito delle altre e neanche del marito di Maria. Non lo trovo educato” ha dichiarato a proposito dell’ex marito che proprio con Maria De Filippi si appresta a festeggiare le nozze d’argento. Allo stesso tempo ha lasciando intendere che declinerebbe qualsiasi proposta di Maria di Filippi di diventare giudice in uno dei suoi talent show. “Non so farlo, non sono capace. Ma ringrazierei sentitamente” ha concluso la presentatrice che proprio con la sua trasmissione dedicata ai cuori solitari, anticipò di fatto quella che è l’odierna moda dei reality.