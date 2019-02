Marta Flavi parla di Costanzo e svela: "Non ricordo il matrimonio con lui. Abbiamo preso strade diverse, per fortuna"

Marta Flavi è intervenuta nel corso della trasmissione I Lunatici ai microfoni di Rai Radio 2 dove ha parlato della sua vita e in particolare del suo matrimonio con Maurizio Costanzo del quale ha ammesso di non ricordare nulla. Come ben sappiamo i due furono legati dal 1989 al 1990 anno nel quale Maurizio conobbe Maria De Filippi e della quale si innamorò perdutamente.

Sembra invece che il legame interrotto prematuramente con Marta non abbia lasciato nessun strascico ma soprattutto nessun segno negativo nella vita della conduttrice. E’ lei stessa infatti a dichiarare “Lui è felice con Maria e io sono molto felice con il mio nuovo amore. Nei suoi confronti ho solo bei ricordi, è una persona a cui sono legata, poi fortunatamente abbiamo preso strade differenti. Se non mi ricordasse qualcuno che mi sono sposata Maurizio io non me lo ricorderei, sono passati secoli”.

Da brava professionista della televisione, la Flavi infatti svela di avere moltissima stima di Maria e di ammirare moltissimo anche Barbara D’Urso anche se non ne condivide le trasmissione che quest’ultima conduce. Per Marta infatti oggi la televisione è molto diversa rispetto ai tempi passati e Maria è una vera manager di televisione, una donna che ha inventato dei format, molto brava.

“La D’Urso è bravissima, fa una televisione che però a me non piace” ha chiosato invece Marta che invece ha voluto ricordare quando presentava orgogliosa “Agenzia matrimoniale”, ovvero uno tra i primi reality show mai proposti dalla televisione. “Precursore dei reality show. Quel format è durato dieci anni. E’ stato il programma che mi ha portato al grande successo. Ho fatto un sacco di roba, ma il successo è arrivato lì” ha infatti dichiarato la conduttrice.

Sicuramente di trattava di un programma innovativo che dava la possibilità di sposarsi e infatti si sono sposate 1800 coppie. Su Facebook oltretutto tre coppie che parteciparono al format hanno scritto a Marta e una addirittura è arrivata alle nozze d’argento con una figlia alla quale hanno dato il nome Marta in onore proprio della conduttrice.