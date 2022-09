Marlyne Barrett, attrice di "Chicago Med", svela di avere un cancro all’utero e all’ovaio

Ascolta questo articolo

L’attrice americana Marlyne Barrett ha svelato di lottare da mesi contro un aggressivo cancro, che l’ha colpita all’utero e all’ovaio sinistro. La 44enne ha rivelato che sta lottando dallo scorso luglio, quando i medici hanno scoperto la presenza di una massa tumorale grande quanto una palla da football.

Marlyne è nota per aver vestito i panni della capo infermiera Maggie Lockwood negli show “Chicago P.D.”, “Chicago Fire” e “Chicago Med“, un personaggio che l’attrice interpreta nei tre telefilm fin dal 2016. Nel 2019 la trama dello show volle che il suo personaggio si trovasse a combattere proprio contro un tumore, ma al seno. “Quando il mio personaggio ha sofferto di cancro, una marea di persone mi ha contattata sui social. Mi hanno dato coraggio“.

La Barrett, nota anche per il suo ruolo nello show di culto “The Wire”, dice che raccontando la sua esperienza spera di ispirare gli altri a condividere le proprie verità dolorose o scomode. “Noi, come esseri umani, abbiamo tanta paura di affrontare la mortalità della vita, o persino di pronunciare la parola cancro“, ha affermato la star. “Ma abbiamo molta più forza dentro di noi di quanto pensiamo“.

“Sono una persona estremamente riservata, ma ho sentito la responsabilità di raccontare la mia storia“, ha ammesso la Barrett, che è madre di due gemelli di 11 mesi, Joshuah-Jireh e Ahnne-N’Urya, con suo marito, il pastore anglicano Gavin Barrett. L’arduo percorso per l’attrice è iniziato due mesi fa quando, a seguito ad un intervento per un’ernia ad aprile, ha iniziato a sentirsi strana, aveva un accumulo di liquidi nell’addome che la faceva sembrare incinta di nove mesi, e le mancava il respiro, ma non provava dolore. Il 18 luglio la diagnosi, che è arrivata come uno shock per Marlyne, che non ha storia di tumori di questo tipo in famiglia.

I dottori l’hanno informata del fatto che avrebbe avuto bisogno di chemioterapia aggressiva, prima di una possibile isterectomia. Davanti alla inevitabilità della perdita dei capelli a causa delle cure, l’attrice ha scelto di rasarsi la testa. “Non volevo fare potere alla chemio. Ho preso il mio rasoio e mi sono rasata“.