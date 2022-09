Mark Zuckerberg aspetta la terza figlia, l’annuncio su Instagram

Ascolta questo articolo

Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio insieme alla moglie Priscilla Chan, svelando che anche stavolta la coppia aspetta una femmina. La notizia, postata su Instagram, arriva poche ore dopo che è stato rivelato che il suo patrimonio è crollato di 71 miliardi di dollari nel corso dell’ultimo anno.

“Un sacco d’amore. Felice di condividere che Max e August avranno una nuova sorellina il prossimo anno“, ha scritto nella caption, insieme ad uno scatto che mostra il miliardario, vestito con una semplice tuta sportiva salmone, con una mano appoggiata amorevolmente sulla pancia della moglie, che indossa una felpa nera.

Il 38enne e la moglie 37enne sono già genitori di due bambine di 6 e 5 anni: Maxima, nata a dicembre del 2015, e August, nata ad agosto del 2017. Non è stato annunciata la data prevista per la nascita della terzogenita, che arriverà nel 2023. Mark e Priscilla, una ex pediatra che ora si occupa di beneficenza, si conobbero ad una festa quando entrambi frequentavano Harvard nel 2003. I due si sono sposati 9 anni dopo, a maggio del 2012, in una cerimonia intima nel loro giardino di casa.

I maligni notano che l’annuncio potrebbe essere stato postato appositamente in questo momento per distrarre i media da un’altra notizia riguardante Zuckerberg che iniziava a circolare nelle stesse ore. Meno di un giorno prima, Bloomberg aveva riportato che l’imprenditore ha perso un’enorme fetta del suo patrimonio nel corso dell’ultimo anno.

Pare infatti che nel settembre del 2021 il patrimonio del fondatore di Facebook fosse stimato in 142 miliardi di dollari, mentre invece, allo scorso martedì, la stima attuale sarebbe di 56 miliardi di dollari. Questo fa slittare Mark alla 20esima posizione tra i miliardari più ricchi del mondo, la posizione più bassa da lui mai occupata dal 2014.

Il patrimonio di Zuckerberg sarebbe gradualmente scomparso da quando, ad ottobre del 2021, fu lanciata Meta, la nuova società madre che racchiude Facebook, Instagram e Whatsapp. A febbraio, Meta rivelò che non c’era stato un aumento negli utenti di Facebook, portando ad un collasso del prezzo delle azioni della compagnia e facendo perdere 31 miliardi in un solo giorno a Zuckerberg.