Marisa Laurito su Alain Delon: "Bellissimo ma sporcaccione, mi toccò dietro le quinte"

Marisa Laurito è indubbiamente un pezzo di storia della televisione italiana e ha moltissime cose da svelare sia sulla sua vita privata che sulla sua lunga e soddisfacente carriera. Lo ha fatto nel corso di un’intervista al settimanale “Oggi” che si trova in edicola in questi giorni. In questa occasione, la Laurito si è raccontata a trecentosessanta gradi: ha parlato dei suoi grandi amori, dei rimpianti, dei passi falsi e dei grandi dolori.

L’attrice, che ha appena compiuto settant’anni e non è più presente in televisione come un tempo, ha anche riportato diversi aneddoti, episodi molto particolari avvenuti sul palcoscenico e soprattutto dietro le quinte. Tra questi, uno dei più interessanti e che ha fatto più scalpore è quello riguardante la breve conoscenza con Alain Delon.

Marisa Laurito sfata il mito Alain Delon: “Mi toccò dietro le quinte”

Bellissimo, sexy e amatissimo dalle donne, Alain Delon è stato un simbolo indiscusso di seduzione e ancora oggi viene tirato in ballo quando si tira in ballo un esempio di bellezza maschile. Tuttavia a quanto pare anche l’attore francese aveva i suoi difetti. E che difetti! A svelarli è stata proprio Maurisa Laurito, che dopo averlo definito sgradevole poiché maschilista, ha parlato dell’unica volta in cui ci ha avuto a che fare per questioni di lavoro.

Delon e la Laurito si trovavano a Montecatini per una serata di gala durante la quale dovevo recitare un siparietto divertente. L’attore avrebbe dovuto tirarla dietro le quinte e poco dopo lei sarebbe uscita coi capelli scompigliati, lasciando intendere che ci fosse stato una sorta di incontro intimo. Peccato che l’attore decise di farlo seriamente: dopo aver trascinato la bella italiana dietro il separé, provò davvero a toccarla.

La reazione di Marisa Laurito fu fulminea e decisa. “Lui veramente toccò e io gli detti pure uno strattone”, ha ricordato nell’intervista, lasciando intendere chiaramente come – al di là della bellezza – Delon “uomo” non fosse poi così gradevole come le donne immaginavano.