Marisa Laurito compie 70 anni, in libreria l’autobiografia “Una vita scapricciata”

Marisa Laurito compie 70 anni, e festeggia con la pubblicazione della sua autobiografia. Nata a Napoli il 19 Aprile 1951, l’attrice ha iniziato la sua carriera a teatro a fianco di Eduardo De Filippo prima di esordire al cinema nel 1976, ottenendo poi due anni dopo il primo ruolo importante in “La Mazzetta” a fianco di Nino Manfredi. Nel corso della sua carriera, Marisa ha mostrato il suo talento anche in televisione come cabarettista e conduttrice e dedicandosi all’arte.

In occasione dei suoi 70 anni, Marisa ha deciso di regalare al pubblico un ritratto intimo che ripercorre la sua vita e la sua carriera. Intitolato “Una vita scapricciata” ed edito dalla Rizzoli, l’autobiografia conta oltre 400 pagine ed è uscito in tutte le librerie italiane in formato cartaceo ed in eBook lo scorso 13 aprile.

Nel libro Marisa si apre sulle sue vite passate, che sostiene di aver esplorato grazie ad una serie di sedute di ipnosi regressiva con l’ipnologa Manuela Pompas. Tra le sue precedenti incarnazioni, la Laurito sostiene di essere stata una nobildonna francese del ‘700 che ha lasciato la famiglia ed un sacerdote induista di Bali.

“Raccontando la mia storia, mi piacerebbe spingere qualcuno a provare la mia stessa gioia per questo viaggio che si chiama vita”, dice Marisa. “Essere felici di quello che si ha, ma senza la paura di osare, e, a questo punto della mia esistenza, posso dire di aver vissuto senza risparmiarmi. Mai”.

Nella sua lunghissima carriera, la Laurito è stata conduttrice di moltissimi programmi televisivi di successo come “Paperissima”, “Fantastico”, “I fatti vostri” e “Domenica In” solo per citarne alcuni, diventando una presenza fissa molto amata dal pubblico anche sul piccolo schermo. Il suo ultimo film è la commedia per canale 5 “W gli sposi”, nel quale ha recitato a fianco di Iva Zanicchi e Paolo Villaggio, nella sua ultima interpretazione prima della scomparsa nel 2017.