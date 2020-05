Mario Serpa scatena una bufera sui social

Mario Serpa è un volto conosciuto nel programma “Uomini e Donne“, programma condotto da Maria De Filippi. Nella sua prima apparizione in trasmissione lo abbiamo visto nelle vesti di corteggiatore per Claudio Sona, da cui poi venne scelto. La sua relazione con Claudio Sona, però, non ebbe vita lunga e Serpa venne ricontattato per indossare le vesti di opinionista al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

I suoi rapporti col programma però furono burrascosi e, finendo in molti articoli di gossip, la sua fama aumentò. Mario Serpa ha così conquistato molti fan che lo seguono soprattutto sui social, in particolare su Instragram, dove il suo account risulta molto attivo. La popolarità mediatica però, ha portato Serpa ad essere molto criticato nelle ultime ore.

L’ex corteggiatore ha pubblicato un video su Instragram ritenuto dai suoi fan troppo spinto. Ciò ha causato la perdita di circa 14.000 followers in poche ore. Il video pubblicato al mattino nelle storie di Instragram mostrava Serpa mentre posava con una mano sopra le parti intime per mostrare un tatuaggio molto vicino al pube. Sul video è stato postato un semplice “Am“.

Le critiche non hanno tardato a farsi sentire, tanto che su Twitter è nato l’hashtag #MarioSerpaIsOverParty. Fra i commenti si leggono frasi di fan delusi che domandano il motivo del gesto, ricordando che molti 13enni seguono l’ex corteggiatore. Un utente scrive “Io mi vergognerei fossi in te visto che ti seguono anche ragazze e ragazzi giovani. Usiamo sempre ma testa, pietoso!”.

In un altro commento si legge “Ho appena visto il video di Mario Serpa e sono veramente allibita. Ma per favore, è stato davvero imbarazzante. Ma hai 30 anni, non sei un ragazzino”. Pochi hanno preso le sue difese, ironizzando sull’accaduto e ipotizzando che qualcuno gli abbia hackerato l’account. Si aspettano ora risposte da parte di Mario Serpa.