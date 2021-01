Mario Serpa querelato da Tommaso Zorzi? La sua risposta a tono

Alcune edizioni fa, nel trono di “Uomini e Donne“, si faceva strada ragazzo, Mario Serpa. In molti ricorderanno il ragazzo nelle vesti di corteggiatore di Claudio Sona. In seguito i due ebbero anche una storia alquanto chiacchierata, finita poi in maniera definitiva. Dopo molto tempo ritorna alla ribalta il nome di Serpa, e a riportarlo in auge ci pensa Gabriele Parpiglia.

In una recente puntata di “Casa Chi” Parpiglia riprende il nome di Mario Serpa, affermando che il ragazzo era infatti in lista per poter entrare nella casa del “Grande Fratello Vip”, ma che in seguito non è mai stato contattato. Ecco quanto dichiarato da Parpiglia: “È una persona che ha avuto una querelle con Tommaso Zorzi, finita in tribunale se non sbaglio. Il suo nome girava sul web come possibile concorrente, ma non risulta essere stato mai contattato“.

La risposta al vetriolo di Serpa

Queste parole hanno avuto ovviamente una discreta risonanza, tanto da giungere anche all’orecchio di Mario, che ha deciso a questo punto di voler rispondere a queste accuse nei suoi confronti. Mario infatti dichiara che quanto affermato da Parpiglia non è per nulla vero, nessuna querela è stata mai pervenuta a casa sua, aggiungendo anche: “Non sono l’ex di nessuno ma sono Mario Serpa. Vorrei ricordare al signorino, che gli piace raccontare ai suoi follower la vita degli altri ovviamente raccontando stron*ate“.

Serpa invita inoltre Parpiglia a rendere nota anche quella conversazione che avevano tenuto i due in passato: ” Vorrei che raccontasse ai suoi follower quello che mi ha raccontato in macchina nel tragitto Milano – studi di Verissimo su un uomo e una donna. Vediamo se ha il coraggio di raccontarlo ai suoi follower, oppure ti piace soltanto sput**nare“.

In ultimo, l’ex corteggiatore attacca ancora il giornalista: “Gli viene più facile mettere alla gogna, con cavolate, persone che non scendono a compromessi“. Parole dure nei confronti di Parpiglia. Chissà se il giornalista deciderà di replicare questi attacchi, non resta che attendere la prossima mossa di Gabriele.