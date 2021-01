Mario Ermito ha da poco concluso la sua esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip“. L’attore è stato uno degli ultimi concorrenti ad entrare e ha vissuto per pochissimo tempo l’avventura nel reality show più longevo della televisione italiana. Il “Grande Fratello Vip” è iniziato lo scorso settembre e grazie al grande successo, Mediaset e gli autori hanno deciso di prorogarlo fino al prossimo febbraio.

Naturalmente per un periodo così lungo, il cast andava rafforzato e nuovi vipponi sono entrati in casa, tra questi proprio Ermito. Mario però non ha avuto il tempo di integrarsi per bene nelle dinamiche che subito è stato sconfitto al televoto con una percentuale che ha toccato il record della storia del reality. Difatti il televoto chiedeva di votare il preferito e all’attore è stato riservato solo l’1%.

Adesso che è uscito, l’ex gieffino è stato ospite a “Casa Chi” dove ha parlato della sua esperienza nella casa e ha svelato alcuni retroscena inediti su delle scelte che in passato ha fatto. Difatti Ermito ha raccontato di aver rifiutato più volte il trono di “Uomini e Donne”. La redazione di Maria De Filippi lo ha corteggiato a più riprese, ma lui ha sempre detto no e ne ha anche spiegato il motivo.

“Io ho rifiutato più di una volta il trono per tanti motivi. Il primo era che quando me lo proponevano subito dopo mi fidanzavo al di fuori. Il secondo è che parallelamente mi arrivavano proposte lavorative nel mio settore. Ho fatto diverse fiction e diversi film e quindi non potevo conciliare le due cose“, queste le parole di Ermito.

Insomma mai dire mai e forse in futuro potremo vedere l’attore sul trono più ambito d’Italia. Dopo la candidatura di Giacomo Urtis, la battuta della Gregoraci e le parole di Ermito, questo avalla sempre più l’idea di vedere in tv il prima possibile “Uomini e Donne Vip“. Format al quale la De Filippi, la sua redazione e Mediaset tutta, stanno seriamente pensandoci.