Mario Ermito critica Tommaso Zorzi: "Ha avuto maniere aggressive nei miei confronti"

È stato l’ultimo eliminato dalla casa del “Grande Fratello Vip“, si parla dell’attore Mario Ermito. Un’esperienza che di certo ha arricchito il ragazzo, ritrovandosi ora con tanti amici, e qualche incomprensione non chiarita. Tra gli amici che più gli hanno lasciato il segno nella casa, sono di certo la modella Dayane Mello ed il medico chirurgo Giacomo Urtis.

Proprio in queste ore infatti si parla molto di quest’amicizia molto particolare tra Ermito e Urtis, segno che ci sia qualcosa che vada oltre al semplice feeling tra amici. Malgrado siano in tanti ad urlare a voce alta allo scoppio di una scintilla amorosa tra i due, per il momenti i ragazzi preferiscono negare o adottare il silenzio stampo sull’argomento.

Mario Ermito: le critiche a Tommaso Zorzi

Nonostante l’attore abbia dichiarato che nella casa ha comunque avuto modo di vivere una fantastica avventura, c’è da dire che non è stato proprio tutto rose e fiori, ci sono anche state infatti alcune incomprensioni con i ragazzi nella casa, tra cui con l’influencer Tommaso Zorzi.

In una recente intervista concessa a “Casa Chi“, Mario afferma che con Tommaso c’erano comunque dei trascorsi passati di litigi e mancati chiarimenti, che nella casa poi, invece di affievolirsi o addirittura appianarsi, si sono acuiti. Ecco quanto dichiarato da Ermito nei confronti di Tommaso: “Ha avuto una maniera aggressiva. Io dal primo momento in cui ho messo piede nella Casa ho visto in lui indisponenza nei miei confronti“.

Ma non è finita qui, Mario poi incalza il discorso, aggiungendo anche: “zLui è sempre circondato da persone che lo sostengono e quando ho provato a parlare con Tommaso quando abbiamo avuto un piccolo screzio, voltava le spalle e andava via“. Chissà se i due, una volta finito il programma, in qualche ospitata, avranno modo di poter confrontarsi su questo aspetto. Non resta quindi che attendere la fine del GF Vip, per scoprire anche chi sarà il vincitore assoluto di questa edizione.